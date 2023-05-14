越南政府总理范明政与芹苴市选民接触

5月14日上午，越南第十五届国会第五次会议召开前夕，值工人月之际，越南政府总理范明政率芹苴市国会代表团在芹苴市平水郡开展与选民接触活动。



代表芹苴市各家企业、工人和劳动者的200多名选民参加接触活动，并向政府总理和芹苴市国会代表团提出了意见与建议。



芹苴市国会代表团通报第十五届国会第五次会议拟议议程；报告与企业和劳动者有关的多项政策和法律的执行情况；接受并记录选民的意见和建议，汇总后按规定递交主管机关处理。



选民还就企业发展、创造就业机会、可持续就业、提高工人生活与收入、住房开发和社会保障解决方案、反映涉及企业、工人权益的执法实践中存在的不足和问题等一系列问题发表了意见和建议。

政府总理范明政向芹苴市选民介绍了国家社会经济发展情况。过去一段时间，尽管面临诸多困难和挑战，我国稳宏观、控通胀、促增长、保大局的总体目标继续得到实现。与此同时，人民生活稳定，确保社会秩序和安全，加强国防安全，促进外交政策和国际一体化等。



国际组织高度赞赏越南社会经济复苏和发展趋势，并对未来一段时间作出了乐观预测。越南是东盟地区经济增长的亮点，东盟是世界经济增长的亮点。



今后一段时间，政府将继续坚持稳定宏观经济、控制通胀、确保大平衡；维护政治稳定、社会秩序安全；促进融入国际社会；克服新冠肺炎疫情（ COVID-19）大流行后的后果；快速恢复和可持续发展；促进生产和经营，创造就业机会，为人们创造生计。

值此之际，越南政府总理范明政向芹苴市工会会员和处境困难的工人象征性地赠送了200份礼物。（完）