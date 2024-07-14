越南政府总理范明政与芹苴市秃碌郡选民展开接触活动

范明政总理向选民通报国会第七次会议通过的3项决议、21项法律草案， 11项法案提出意见；审议的报告等等。



秃碌郡选民高度评价国会第七次会议取得的成果，同时就交通基础设施投资和发展、防止山体滑坡；为实施与九龙江三角洲绿色增长相结合的100万公顷优质、低排放水稻产区提案增加资金获取渠道等问题向国会和政府提出了多项意见和建议。

范明政总理概括介绍越南2024年上半年的经济发展情况，同时表示经济已经恢复到新冠肺炎疫情爆发之前的水平，并继续呈现积极的趋势。范明政总理同时指出一些不足之处、经验教训以及今后需要指导和调控的措施。

范明政表示，政府继续把促进与宏观经济稳定相关的增长、控制通货膨胀、确保经济各大平衡作为首要任务；进一步促进公共投资资金拨付到位工作、3个国家目标计划的实施；着力推动传统动力，同时出台促进新动力的政策；着力完善体制、法律，改革行政审批制度改革，推动国家数字化转型，注重文化、社会、环境领域，保障社会安全，改善人民生活，巩固和加强国防和安全，保障社会秩序和安全，加强预防和打击腐败消极现象等。

范明政总理强调，芹苴市是中心城区和九龙江三角洲地区的核心。芹苴正在得到发展社会经济基础设施体系的投资和必要条件，以尽快成为国家新的增长引擎地区。

范明政要求芹苴市领导集中精力指导各厅（局）、行业和基层政府按照党、国会、政府的决议、总理指示和市委的决议，大力落实各领域的任务和措施，以尽最大努力，力争完成各项既定目标。

对于秃碌郡选民的具体意见和建议，总理表示，这些都是非常贴近实际的社会关心的问题。范明政要求芹苴市各厅（局）、行业对选民的意见和建议进行汇总、解释和解决。

越南政府总理范明政走访慰问居住芹苴市秃碌郡秃碌坊的烈士阮廷和家属。图自越通社

*在九龙江三角洲地区调研期间，值此荣军烈士节77周年之际，越南政府总理范明政走访慰问居住芹苴市秃碌郡秃碌坊的烈士阮廷和家属和伤残军人黎明创的家庭。（完）