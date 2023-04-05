越南政府总理范明政与老挝政府总理宋赛·西潘敦举行会晤

越通社特派记者报道， 4月5日下午，在老挝首都万象出席第四届湄公河委员会峰会期间，越南政府总理范明政与老挝政府总理宋赛·西潘敦（ Sonexay Siphandone）举行工作会晤。

会上，越南政府总理范明政祝贺老挝成功举办第四届湄公河委员会峰会，为提升老挝在本地区的作用和地位作出贡献。范明政总理还对老挝党、国家和人民近年来取得的成就表示祝贺。

老挝政府总理宋赛·西潘敦感谢范明政总理出席峰会并为峰会成功作出贡献；感谢越南在老挝过去的民族独立斗争事业和今天的国家建设、保护和发展事业向老挝所提供的无私帮助与支持。老挝政府总理宋赛·西潘敦郑重转达了老挝人民革命党中央委员会总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith）和老挝高级领导人对阮富仲总书记和越南高级领导人的问候。

两国总理高兴地高度评价越老两国长期以来在各领域的伟大友谊、特殊团结和全面合作取得的良好发展；同意努力落实《2021-2030年越老战略合作协议》、《2021-2023年越老双边合作协定》以及已签署的其他高级别协议和各领域合作计划；继续加强各级别代表团互访、各渠道交流，不断巩固两国坚固的特殊互信政治关系；协调确保国家安全与社会秩序和安全；加强安全与防务合作；加强协调预防跨国犯罪，特别是毒品犯罪。

双方还同意继续提升两国经济合作水平；相互支持建立一个独立、自力更生与实质、广泛和有效融入国际相挂钩的经济体；加强两个经济体之间的联系；提高援助项目的质量和效率；下定决心，着力扫除障碍，彻底解决一批积压问题，推进实施永昂一、二、三港和农康机场等重点项目；开展连接东西方向的公路和铁路交通项目。

越南总理范明政申明，越南愿意支持老挝在未来一段时间内成功承担国际责任，其中包括担任2024年东盟和东盟议会联盟大会（AIPA）轮值主席国。（完）