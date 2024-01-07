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越南政府总理范明政与老挝总理宋赛·西潘敦共同主持越老政府间委员会第46次会议
两国总理强调，政治关系日益密切，在两国关系大方向上发挥着核心作用。由两国计划与投资部长主持的政府间委员会继续推动各领域合作协议的落实。2023年，双方努力完成了越老双边合作政府间委员会第45次会议确定的13组任务。
不断加强国防安全合作，维护好各国政治稳定、社会秩序；建设和平、稳定、友好、合作、全面发展的越老边界线；有效预防和打击各类犯罪特别是跨国犯罪。
双方各部委在融入国际的背景下积极主动交流和分享管理宏观经济、建设独立自主经济等的经验。经贸投资合作受到重视和推动。目前越南正在老挝开展注册资本总额约55亿美元的245个投资项目。
在世界和地区经济形势持续面临困难、消费需求下降的背景下，2023年双边贸易总额达16亿美元左右，比2022年同期小幅下降2.1%，但越南从老挝的进口额增长了4.2%。售电业务合作继续推进，越南自老挝进口电力基本实现2021-2025年既定目标。
在两国政府切实指导和两国各部委、地方共同参与下，一批重点项目多年来存在的困难和障碍得到了迅速彻底解决。
两国地方特别是边境地区合作继续取得成效，为双边合作做出了贡献。双方在国际和地区多边合作论坛上相互支持和帮助；保持密切配合，为老挝成功担任2024年东盟轮值主席国做好充分准备。
关于2024年合作重点，双方一致同意继续有效落实越老两党政治局共识以及越老柬三国政党最高领导人会晤成果；重点落实好本次会议联合声明和协议。
双方将加强和深化政治外交关系，实现越老合作关系更高效率和更大方向；保持和提高合作机制的有效性；以多种灵活形式，有效组织高层领导互访、会晤和接触；改进和增强各级、各部门、各地方合作的务实性和有效性。继续保持国防安全领域密切合作；建设和平、稳定、合作、全面发展的越老边界线。
双方同意促进两国之间及越老柬三国旅游互联互通；加强对包括青年一代在内的各界人士宣传越老伟大友谊和特殊团结关系；继续在多边和区域论坛上保持密切协调和相互支持。
会议结束时，两国总理强调，将集中精力指导有关部委、地方、企业和单位密切配合，有效落实双方所达成协议和承诺，继续为两国企业
开展互利合作创造最大限度的便利条件。（完）