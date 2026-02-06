据越通社特派记者报道，2月5日下午，在陪同越共中央总书记苏林对老挝进行国事访问的框架内，越南政府总理范明政会见了老挝总理宋赛·西潘敦。



宋赛·西潘敦强调，苏林总书记此次国事访问对两国关系具有特别重要的历史意义，越南政府总理范明政、国会主席陈青敏陪同出访，体现了两党、两国及两国人民之间高度的政治互信和忠贞如一的紧密关系。



宋赛·西潘敦热烈祝贺并高度评价越南近期取得的巨大且全面的成就，同时高度赞赏越南政府2021—2025任期在调控经济社会发展、稳定宏观经济、为提高人民生活水平做出贡献、为新发展阶段奠定重要基础等方面的突出作用，同时深信越南将继续取得更多新的更大成就，胜利落实越共十四大决议。



宋赛高度评价越南长期以来为老挝提供的巨大、及时且有效的支持，并建议，双方继续加强经济、贸易、投资合作，推动基础设施互联互通、能源、农业、教育培训与人力资源开发等项目的实施。同时强调，愿为越南企业在老挝稳定、长期投资经营创造便利条件。



范明政祝贺宋赛·西潘敦同志继续当选老挝人民革命党第十二届中央政治局委员，并相信在其有力、果断的领导和指导下，老挝政府将胜利落实第十个五年经济和社会发展规划（2026—2030年）的各项重点任务，从而为成功落实老挝人民革命党第十二次全国代表大会决议，建设一个和平、独立、自主、繁荣、在地区和世界上地位日益提高的老挝国家做出贡献。



两国总理相互通报了各自国家近期的经济社会发展情况及下一阶段发展方向与目标，以有效贯彻落实各自党代会的决议。



越南政府总理范明政与老挝总理宋赛·西潘敦会晤。图自越通社

在讨论两国合作时，两国领导人对近期合作取得的全面而显著的成果表示兴奋。据此，越老两国政治外交关系持续加强，互信水平提升至最高水平。双方同意在双边关系中引入“战略对接”这一新要素，将其定义为一项在愿景、利益和行动上紧密结合的长期政治承诺。



双方一致认为，防务安全合作继续发挥支柱作用，有助于保障各自国家的安全与稳定。经济、贸易和投资合作取得跨越式发展，成为两国关系的重要动力。



两国总理还强调了双方在贸易、投资、银行、金融等领域合作的突出成果。2025年，双边贸易达近30亿美元，越南在老挝投资额超过56亿美元，是前一年的7倍，累计投资总额提升至62.1亿美元，涵盖276个项目，使老挝成为越南企业对外投资项目最多的国家。



两位领导人高度评价双方彻底处理多个长期拖延的项目，同时推进重点合作项目的实施进度，以及竣工并移交了5个标志性工程，包括：3号泊位——永昂港、万象市戒毒中心、老越友谊公园、华潘省友谊医院，以及 老挝公民和身份证管理数据库系统项目。



关于未来合作方向，两位领导人强调了落实重点任务的重要性，特别是要具体化"战略对接"的内涵，一致指示两国各部委、行业继续深入、广泛交流，具体化两国高层协议，推动若干关于能源、交通互联、矿产、教育培训与人力资源、数字化转型等重点战略合作新项目的快速实施。（完）