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越南政府总理范明政与老挝总理和柬埔寨首相共进工作早餐
三位领导一致同意继续保持双边、三方经常性交往与接触，保持三国总理在出席国际会议期间的工作早餐机制，不断深化三国团结、友好、合作关系，共同交流共同关心的地区和国际问题，并寻找解决三国关系中出现的问题的办法；加强现有三方合作机制的有效性，包括协调尽快举办柬老越发展三角区第十二届峰会和2023年在老挝举行首次三国国会主席会议；推动青年和青年领袖交流培训，培育三国未来的合作关系。
三位总理评价国防安全合作取得重大进展；一致同意继续有效部署现有协议和合作机制，加强信息共享，提高打击网络和跨境犯罪合作成效等。
三国政府领导人同意继续出台政策和采取措施，进一步便利和鼓励贸易和投资合作，重点关注边境贸易，发挥三国陆地口岸系统；进一步促进三个经济体之间的互联互通，包括软硬基础设施互联互通、生产链和供应链互联互通，协调发挥三个国家在遗产、文化、美食潜力等方面的竞争优势，进一步促进旅游合作；目前要推出“一个行程三个目的地”旅游套餐。
范明政总理强调，与老挝、柬埔寨的合作一向是越南外交政策的重中之重；建议三国继续推动和解决悬而未决的问题，早日完成陆地勘界立碑工作，建设和维护和平、友好、合作、发展的边界线，造福两国人民。
范明政总理感谢并希望老挝、柬埔寨两国政府继续关心并为旅居老挝、柬埔寨越南人安居乐业、融入当地社会创造有利条件。（完）