越南政府总理范明政与美国朋友进行亲切会面

参会代表为一向大力支持越南争取民族独立、国家统一的斗争以及为克服战争后果，促进越美关系正常化并推动两国关系向前发展做出巨大努力的美国朋友。



会上，越南政府总理范明政指出，这是越南领导每次访美定期举行的活动，旨在对在最艰难时刻给予越南大力支持与宝贵帮助的美国朋友表示感谢。



范明政指出，越美关系已成为国际关系历史上与昔日敌人修复关系并开展务实合作的典范。越美关系自1995年正常化以来取得了跨越式发展。2001年两国签署双边贸易协定，2013年建立全面伙伴关系，到2023年升格为致力于和平、合作和可持续发展的全面战略伙伴关系。

范明政总理强调，越南和美国将进一步深化新关系框架内十大支柱上的合作关系，惠及两国人民并为地区和世界和平、稳定、合作与繁荣做出贡献。



范明政总理提议美国朋友继续为青年一代本着尊重彼此制度和独立主权精神以及美国支持越南的致力于世界和平、稳定与发展的“强大、独立、韧性、繁荣”主张对进一步培育越美关系做出更多贡献注入动力。



美国朋友代表表示，美总统乔·拜登日前访越以及两国领导人决定建立致力于和平合作与可持续发展的全面战略伙伴关系对双边关系具有重大意义，强调将下定决心采取行之有效行动和计划推动越美新关系取得扎扎实实的成效等。（完）