越南政府总理范明政与美国副总统举行双边会晤

两位领导人对越美全面伙伴关系尤其是在经贸、投资、科技、创新、教育培训、民间交流和解决战后遗留问题等领域的合作关系强劲发展感到高兴。



范明政总理高度评价卡马拉·哈里斯为两国关系做出的贡献，特别是她为越南人民提供新冠疫苗所提供的支持，并期待再次见到她，就推动两国关系走向深入、务实高效发展进行商讨。范明政总理表示，越方正与美方配合，为美国总统乔·拜登对越南进行访问做出准备。



范明政总理对美国人民近期在渡过新冠肺炎疫情难关，经济社会发展取得积极成效表示祝贺。



卡马拉·哈里斯副总统强调了拜登总统应越共中央总书记阮富仲邀请对越南进行国事访问的重要意义，相信此次访问开启双边关系新的发展时期。（完）