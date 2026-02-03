越南政府总理范明政与瑞士及欧洲企业代表团举行工作会谈

越南政府总理范明政于2月3日下午在政府驻地与由瑞越经济论坛主席菲利普·罗斯勒博士率领的瑞士及欧洲企业代表团举行工作会谈。该代表团正在访问越南，寻求投资合作机会。

瑞越经济论坛主席菲利普·罗斯勒对越南在过去几年世界面临诸多困难的背景下取得高增长表示印象深刻和祝贺；高度评价越南未来的国家发展战略，包括在越南建设国际金融中心的决心以及未来几年实现两位数增长的目标；同时承诺愿意合作，支持越南实现既定目标。



瑞士及欧洲企业高度评价越南的投资环境，并表示制定了在越南长期合作投资的战略，尤其是在金融、应对气候变化、减少碳排放、药品、生物技术、半导体工业、数据库、人工智能等领域。



本着开放、坦诚的精神，范明政在工作会谈上解答了企业的关切、意见和建议，并向瑞士及欧洲企业介绍了越南的绿色发展战略、数字发展战略及其优先方向和政策优惠机制。



范明政表示，为实现两位数增长，越南实施三大战略突破，即建设宽松的体制机制、完善通畅的基础设施、发展智慧治理和人力资源；转变增长模式，促进新的增长动力，基于科学技术、改革创新、数字化转型实现发展。



范明政表示，越南正在大力推进清洁能源发展，如风能、太阳能；发展可持续农业；发展碳市场；发展绿色交通。越南为发展半导体产业制定了诸多优越的政策机制；已经并正在发展半导体人力资源，目标是到2030年拥有10万名半导体领域工程师；大力建设和发展国家数据库以发展人工智能。

范明政希望瑞士及欧洲企业进行直接投资和间接投资，转让技术，培训人力资源，分享管理经验；合作支持越南企业参与全球价值链和供应链。图自越通社

范明政希望瑞士及欧洲企业进行直接投资和间接投资，转让技术，培训人力资源，分享管理经验；合作支持越南企业参与全球价值链和供应链。



范明政对越欧关系以及越瑞关系取得跨越式发展表示高兴，并表示越南承诺推动改善投资营商环境，确保政治稳定、体制稳定，精简行政手续；始终保护企业的正当权利和利益。



范明政欢迎瑞士及欧洲企业在高技术、高附加值且与技术转让相结合的领域对越南投资；促进在绿色转型、数字化转型、可再生能源、绿色金融等领域的合作。（完）