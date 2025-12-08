越南政府总理范明政与柬埔寨首相洪玛奈共同出席新南— Meun Chey国际口岸启用仪式

12月8日上午，越南政府总理范明政与柬埔寨首相洪玛奈共同主持了西宁省新南国际口岸—柬埔寨波罗勉省Meun Chey国际口岸开通仪式。

西宁省是东南部地区的边境省，位于东西经济走廊轴线上，是连接南部经济区与柬埔寨王国及东盟各国的门户；该省拥有超过368公里的边界线，与柬埔寨王国的3个省接壤，并设有4个国际口岸、13个辅助口岸和3个口岸经济区。

新南–Meun Chey口岸距胡志明市约150公里，距柬埔寨首都金边约120公里。新南–Meun Chey口岸的启用具有重要意义，有助于加强越南与柬埔寨之间的睦邻友好、传统友谊、全面合作和长期稳定关系。特别的是，这一事件将继续推动建设和平、友好、合作、发展的边界，强化并促进基础设施互联互通和民间交流，助力两国贸易额早日实现200亿美元的目标。

在启用仪式上，越南政府总理范明政和柬埔寨首相洪玛奈均强调，这是一个具有重要意义的事件，充分体现双方互信精神、团结友好、紧密高效的合作，开启了一扇新的贸易之门，并为两国人民架起了一座新的友谊之桥。同时，两位领导人高度评价两国各部委、地方和相关机构在口岸建设与升级过程中所做出的努力与合作。

范明政总理发表讲话。图自越通社

范明政总理指出，越南和柬埔寨是山水相连、关系密切的邻国，同属湄公河下游地区；两国民族有着许多相似之处，均起源于东南亚地区历史悠久的稻作文明。

范明政总理评价说，两国正式建立外交关系近 60 年来，尽管经历历史跌宕起伏，但越柬之间“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的关系始终坚定地超越重重考验，并不断得到培育与发展。两国人民在过去的艰难岁月中同甘共苦、互帮互助。

在两国良好关系的基础上，多年来，沿着越柬边境各个国际口岸在连接两国经济方面发挥了重要作用；为货物流通、企业往来与扩大合作创造了便利条件，也为两国人民探亲、往来、劳动与学习提供了便利。

范明政总理强调，越柬边界不仅是领土分界线，更是一座交流、友好与合作的桥梁，体现两国邻里相亲、情谊深厚而牢固的精神。新国际口岸的启用打开了新的机遇，尤其有利于促进快速、可持续增长，为边境地区人民带来幸福与温饱，并推动两国共同繁荣。

为了使新启用的新南—Meun Chey国际口岸顺畅、高效运作，越南政府总理建议两国有关部委、行业、机关和地方继续密切协作，重点落实“5个加强”，即加强边境管理方面的密切协作；加强简化手续、推进通关数字化；加强基础设施和边贸经济空间的互联互通；加强区域联动与地方合作；加强两国企业和行业协会之间的协调与作用。

范明政总理指出，新南－Meun Chey国际口岸的落成将为两国尽快完成目前尚有16%未完成勘界立碑的陆地边界段落注入强劲动力；同时继续研究发展越柬陆地边界线上其他国际口岸，以实现双方高层已达成一致的双边贸易额早日达到 200 亿美元的目标，从而进一步推动越柬“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”关系不断巩固与发展。

越南政府总理表示相信，新南—Meun Chey口岸将成为在数字化转型、智能化、文明化和现代化方面走在前列的国际口岸示范，为边境地区人民带来繁荣、富裕与幸福。该口岸将助力把越南—柬埔寨边境地区真正建设成为两国的“安全带—友谊之桥—增长动力—民心支柱”，并为巩固本地区的和平、稳定、合作以及快速和可持续发展作出贡献。

柬埔寨首相洪玛奈在仪式上发言。图自越通社

柬埔寨首相洪玛奈在仪式上发言时认为，正式启用这一对国际边境口岸，是柬埔寨与越南在建设和平、友好、合作、发展的边界方面所展现出的善意、统一方式以及合作决心的充分体现。双方共同携手，打造和平友好的边界线、贸易与商品服务交流之边界、发展之边界，为两国人民生活提供更好的服务。

柬埔寨首相洪玛奈强调，正式启用这一对口岸以及配套的基础设施，将有助于促进两国总体的经济社会发展和人民福祉，尤其是推动两地地方间的发展。在今后的时间里，其他国际边境口岸也将继续得到升级或新建；与已有和正在建设、升级的各类基础设施将为生产活动以及合作、投资、旅游、商品和农产品流通、人员往来提供积极的服务与支撑。

柬埔寨王国政府首相建议柬埔寨有关部委、机关部门、波罗勉省政府以及越南西宁省政府继续紧密合作，制定合适的战略和具体计划，为货物、服务和商业活动的流通创造便利，特别是在农业、农—工产业和面向出口的加工制造业等具有巨大潜力的领域；同时，共同防范和打击跨境犯罪。

洪玛奈首相相信，双方睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系将不断向前发展，为两国和两国人民带来利益，推动两国传统友谊世代相传。

* 趁此机会，越南政府总理范明政与柬埔寨首相洪玛奈共同为两国之间的新南—Meun Chey友谊大桥剪彩。（完）