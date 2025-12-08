2025 年12月8日上午，值此与柬埔寨首相洪玛奈共同出席西宁省 新南国际口岸—波里梭省Meun Chey国际口岸开通仪式之际，越南政府总理范明政与柬埔寨首相洪玛奈举行会谈，就双方合作成果进行评估并讨论推动未来双边关系的措施。



在友好的气氛中，越南政府总理范明政祝贺首相洪玛奈在领导政府两年多的时间里，带领柬埔寨取得重要发展成就；相信柬埔寨今后将继续取得新的更大成就。范明政转达越共中央总书记苏林及越南其他主要领导人向柬埔寨国王 诺罗敦·西哈莫尼，柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森，首相洪玛奈及其他柬埔寨领导人的诚挚问候和良好祝愿。



越南政府总理范明政发表讲话。图自越通社

洪玛奈高度评价越南在以苏林总书记为核心的越南共产党的领导下取得的成就；祝愿越共十四大取得圆满成功。值此机会，洪玛奈就近期越南中部和南部洪灾造成重大人员伤亡和财产损失向越南人民致以深切慰问。



回顾2025年合作成果，两国领导人一致认为，过去一年双方政府切实落实了 两党会晤结论和越、柬、老三党会晤结论（2025 年2月），主动、果断、有效推进各项合作计划并取得务实成果，政治—对外关系不断巩固和加强。



双边合作机制持续发挥效力，包括第十三次越南—柬埔寨边境省份合作与发展会议（11月27—29日）。国防安全合作日益务实，三国已举行柬老越三国国防部长会晤，政策对话、防务交流、部长级会晤等有助于深化双边关系。



经贸投资合作增长强劲。2025 年前11个月，双边贸易额达104亿美元，同比增长12.7%，预计全年达120亿美元。越南是柬埔寨第三大贸易伙伴、东盟内最大贸易伙伴。越南是柬埔寨第五大外国投资来源地；柬埔寨是越南第二大对外投资目的地。



边界合作取得显著进展，双方在建设和平、友好、稳定、合作与发展边界方面取得积极进展。教育、培训、卫生、文化、旅游、民间交流等领域合作不断推进。



双方高度评价新南—Meun Chey国际口岸开通对促进联通、经贸与民间交往具有重要意义，并同意致力于继续完善口岸体系、实现跨境交通基础设施升级改造，为区域经济发展注入新动力。



两位领导认为有要加强边境治安秩序管理，防范跨境犯罪、走私等非法活动；并尽快签署《口岸管理协定》和《边界管理制度协定》，便利边贸往来、口岸管理，满足两国发展需求。



基于现有良好成果，双方将进一步加强协作与配合，共同推动两国关系迈上新台阶。重点包括：深化高层交往，拓展各级别、多渠道代表团互访；充分发挥双边合作机制效能；巩固和拓展国防安全领域合作；坚定维护两国共同安全利益，绝不允许任何势力利用一国领土从事损害对方国家主权和安全的活动；共同维护边境地区和平稳定与正常秩序；加强打击跨境犯罪和电信网络诈骗等违法活动的合作；协同应对各类虚假信息和破坏两国友好关系的言论。



柬埔寨首相洪玛奈发表讲话。图自越通社

双方一致强调要在经济合作上打造突破，加强两国经济联通，包括数字经济发展合作、基础设施互联互通、制度政策对接，重点在贸易、投资、交通运输、文化、旅游等领域发力；加快交通和物流基础设施连接，推动口岸与边贸基础设施建设，力争使双边贸易额尽早达到 200 亿美元。



为继续传承和弘扬越柬友好传统，两位领导人强调广泛宣传越柬团结友好历史的重要意义，特别面向青年一代；加强形式创新的民间交流。范明政强调，越南愿继续支持柬埔寨提高人力资源质量，并增加对柬埔寨的奖学金名额。



双方重申维持和平、稳定、合作和可持续发展的边界的重要性；继续妥善、及时处理边境问题，包括可持续保护边界环境；推动谈判解决仍未完成的约16%陆地边界划界、立碑工作；以理解、互相尊重并符合国际法的精神，合作管理陆地和海上边界。



值此机会，范明政建议柬方继续关注解决在柬越裔人的法律地位问题，帮助他们安定生活，为柬埔寨繁荣和越柬友好关系作出积极贡献。



关于柬埔寨—泰国边境紧张局势，范明政强调，越南一直关注事态发展，将继续为和平解决作出贡献；呼吁泰国和柬埔寨保持克制，通过对话解决分歧，尊重彼此正当利益并遵守和平协议。越南重视并支持所有通过和平方式解决争端的努力；认为长期稳定是符合柬泰双方利益，有利于维护东盟团结及地区与世界和平、稳定与发展环境。（完）