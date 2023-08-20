越南政府总理范明政与昆嵩省委常委会召开会议

越共中央政治局委员、政府总理范明政在昆嵩省视察期间，于8月20日与昆嵩省委常务委员会召开会议。

据昆嵩省委报告，2022年和2023年上半年，全省抓紧落实中央、国会、政府和省委的决议，在各领域上取得了重要成果。

2022年，昆嵩完成或超额完成了39项重点任务目标中的38项。其中，省内生产总值（GRDP）增长9.47%；国家预算收入同比增长10.56%；政府投资资金实际到位率增长近15.9%；经济结构积极转型，咖啡、橡胶、澳洲坚果、玉灵人参等具有优势的作物得到重点开发；社会和文化领域得到推进；教育质量得到提高；国防安全和社会治安秩序得到保障；对外交往工作得到加强；党政建设工作得到重视和狠抓落实。

范明政总理对昆嵩省党委、政府和该省军民的巨大努力和积极贡献表示赞赏，同时指出，昆嵩是越老柬发展三角区的核心地区；森林面积大，森林覆盖率达63%，动植物资源丰富，自然条件适宜，水资源丰富，交通基本方便等。

范明政要求昆嵩省做到更快、更强、更全面、更可持续的发展。同时保障国防安全，特别是边境地区、少数民族地区的安全秩序。该省要构建平等、健康、高效的国际经济合作防线； 改善居民物质生活和精神生活水平；保护和弘扬该省 43 个民族的文化特色。

重点解决有关土地、林地、出资等的法律问题，为该省发展铺平道路；通过公私合作模式促进交通基础设施、能源、社会基础设施、旅游、文化、教育、卫生等领域的发展；推进联动模式，保障人民群众的合法权益，让群众脱贫致富。

范明政总理特别关心促进区域互联互通，以创造统一的发展空间；推动农业结构调整，转产高产值的农作物和畜牧业，其中重点发展主打产品。范明政总理强调，昆嵩省应重点发展高科技农业、有机农业、林冠下中药材种植产业； 专注于打造一批国内和国际品牌产品，特别是玉灵人参。同时，大力促进工业发展，特别是农产品加工业、可再生能源；更好地发挥口岸经济区优势等。

政府总理指示昆嵩省推进行政改革，进而创造有吸引力的经商环境；促进数字化转型；鼓励创业创新；加强国防安全，促进外交工作；维护政治稳定和社会治安；切实有效解决群众特别是少数民族的居住用地和生产用地问题。

此前，8月19日，范明政参观考察了昆嵩省部分机构和经济社会项目。（完）