越南政府总理范明政与日本首相石破茂出席越日战略产业合作论坛

在日本首相石破茂正式访问越南期间，4月28日下午，越南政府总理范明政与日本首相石破茂共同出席了“越日战略产业、高科技、绿色转型及半导体合作论坛”。

论坛吸引了两国各部委机构领导人出席，特别是有超过300名代表来自越日两国的企业和大学。

在国家发展战略中，越南将科技、创新、数字化转型和绿色转型确定为主要增长动力，是实现快速可持续发展愿景的前提条件。

越南正在积极同步推进人工智能、半导体、大数据、清洁能源、绿色技术、数字基础设施等战略产业发展的扶持政策，目标到2030年数字经济占GDP比例达到至少30%，并跻身全球创新指数排名前40位。越南承诺到2050年实现净零排放目标。

与此同时，日本始终是越南特别重要、战略性且可信赖的合作伙伴。目前日本对越南累计投资总额超过780亿美元，并保持越南最大ODA援助国地位。日本在越南基础设施现代化、技术转移、人才培养及生产能力提升等方面发挥了重要作用，尤其在加工制造业和高科技领域。在论坛上，日本首相石破茂指出，早在20世纪90年代，日本制造业已进入越南，并成为越南经济增长的引擎；他强调，拥有1亿人口和充沛优质人力资源的越南，确实是一个充满潜力的投资目的地。

石破茂表示，日本承诺将通过加强公私合作，包括人力资源培训与碳减排支持，帮助越南增强应对外部冲击的韧性，这也符合越共中央总书记苏林提出的“新纪元”方向。

石破茂欢迎越南专注于高附加值产业，推动工业化、现代化与行政改革并进。他透露，在与范明政总理的会谈中，双方已一致同意提升日越全面战略伙伴关系水平。

范明政总理在致辞中表示，此次论坛是越日全面战略伙伴关系的生动体现。在当今世界正面临前所未有的地缘政治、贸易、气候变化、供应链中断与全球生产转移等挑战的背景下，越日本更应在高科技、创新、数字化转型、绿色转型及半导体产业领域发挥引领作用。目前，越南正在实施“四大战略支柱”，即实现科技、创新和国家数字化转型土坯发展；精简优化政治体系和地方行政单位；发展民营经济；在新形势下融入国际。

在此基础上，越南承诺将发展创新生态系统，完善体制，建设基础设施，提升人力资源素质，显著改善投资营商环境，迈向绿色、包容、可持续的经济。同时，越南正大力推进以“制度通畅、基础设施通达、治理智能”为方针的投资环境改善措施。

范明政还强调，越南承诺坚持保障外资经济部门作为越南经济重要组成部分的地位；保障投资者的正当合法权益与利益；保障政治稳定和社会秩序安全；强调时间观念、智力资源与及时果断决策，不错失任何发展机遇等。

范明政提议日本政府继续与越南并肩同行，通过发展合作项目（ODA项目），在战略产业、高新技术、数字化转型、绿色转型和创新等关键领域加大对越南的支持。

范明政同时呼吁进一步加强在技术转移、绿色金融、人力资源培训、半导体产业、人工智能、国际金融中心建设和绿色转型等领域的合作与支持；希望日方继续支持越南国家创新中心（NIC），发挥其在越南创新生态系统中的核心作用。

范明政还鼓励并为日本企业扩大在上述战略领域对越南的投资创造便利条件，以提升越南的国家竞争力，深入融入全球价值链；希望日本企业继续信任、紧密合作、扩大在越投资，为两国繁荣发展作出更大贡献，为人民带来富足幸福的生活；同时关注并推动重点合作项目的快速落地，尤其在战略基础设施、关键工业和高科技领域；并支持和促进越南企业更深入、更实质性地参与全球供应链。

范明政表示，希望并相信凭借两国领导人的高度政治决心，在企业和国际组织的陪伴下，本着“真诚、感情、信任、互利”的精神，双方将共同落实高科技、绿色转型及半导体发展战略，开启越日合作全面、包容、繁荣发展的新篇章。（完）