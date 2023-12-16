越南政府总理范明政与日本首相岸田文雄举行会谈

越通社特派记者报道，在日出席东盟—日本关系50周年纪念峰会并开展双边活动期间，越南政府总理范明政于12月16日下午与日本首相岸田文雄举行了会谈。这是两位领导近2年来第6次会晤，2023年第2次会晤。

在会谈中，两位领导人本着“温馨、真诚、信任、务实、高效”的精神交换了意见，一致同意密切协调、指导有关部门推动关于将越日关系提升为“致力于亚洲和世界和平与繁荣的全面战略伙伴关系”的联合声明落地实施。

两国领导人就加强政治互信，通过政党、政府、国会等渠道加强高层互访和接触达成了广泛共识。

双方还一致同意通过有效落实所签署的合作协议，加强防务领域的务实高效合作。

两位领导人对近年来两国多个重点经济合作项目取得的积极进展，以及 2023年官方发展援助（ODA）总额自2017年以来首次突破1亿日元等给予高度评价。双方重申，继续加强两国经济合作，促进经济安全保障合作； 同意成立两国政府联合协调小组，推动包括宜山炼油厂在内的两国正在实施的经济合作项目取得实效。

范明政建议日本继续为南北高铁、城市铁路、配套产业、新型产业集群、应对气候变化、数字化转型、绿色转型、医疗等战略性项目提供新一代官方发展援助；支持越南企业参与汽车制造、电子、医疗设备、纺织品服装等领域的全球供应链并为其创造条件；简化检验检疫程序，为越南绿皮柚和日本葡萄开放市场。

岸田文雄重申，日方希望两国共同发展并为地区的共同发展作出贡献；继续支持越南工业化现代化建设，建设独立自主、深度融入国际社会的经济，成功实现工业化现代化战略。

两位领导人还同意通过具体项目扩大在绿色转型、应对气候变化等领域的合作。 岸田文雄表示，将通过日本主导的去碳化合作机制“亚洲零排放共同体”（AZEC）促进与越南在能源转换和减排领域的合作。

两位领导人同意进一步深化人力资源特别是战略级干部培训、文化交流、人文交流、地方间合作、旅游等领域合作。 越南政府总理范明政建议日本继续为越南公民入境日本创造有利条件，放宽免签政策，面向为越南公民实施免签。 岸田文雄强调，越南的人力资源，包括高素质人力资源和研修生对日本经济社会发展不可或缺。

双方强调，将继续在共同关心的地区和国际问题上密切协调，为维护地区和世界的和平、稳定与发展作出积极贡献； 在多边论坛、国际和地区组织中相互支持。 范明政总理高度评价日本在东盟-日本建交50周年纪念峰会框架内举办亚洲净零排放

共同体（AZEC）倡议峰会。

值此机会，两位领导人共同见证了总金额达到423亿日元（约合3亿美元）的两国官方发展援助合作文件的换文，其中包括胡志明市一号城铁滨城-仙泉线第四次贷款换文、日本助学金(JDS)人力资源开发奖学金项目换文， K医院设备项目换文等的签署仪式。

*同一天下午，范明政在东京会见了保健、能源和油气等领域的日本大型经济集团。

范明政会见日本IHW集团总裁高木邦格（ Kuninori Takagi）时高度评价其在促进与越南医疗人力资源培养方面所提供的支持；建议该集团继续扩大与越南的优质人力资源培训合作，早日在越南建设现代化的大型医院，增加日本国际医疗福利大学的越南大学生的奖学金名额等。

当天，范明政总理会见了三井石油勘探公司(MOECO)领导。该公司是越南乌门B区块天然气项目的投资者之一。

范明政建议MOECO与其他伙伴和越南方面保持密切配合，早日将该项目投入运营，尽早向乌门等发电厂提供天然气。

范明政建议该集团扩大在越南的业务，尤其是对设备生产领域的投资；向越南伙伴提供技术转让等方面的支持，帮助越南深度参与地区和世界价值链；建议三井集团和MOECO继续同越南有关部门配合，尽早在法律框架和签署的国际条约框架内实现各方的最终目标。越南愿意支持包括三井在内的日本企业在越南顺利开展业务。

同一天下午，范明政会见了日本出光兴产株式会社（Idemitsu Kosan）首席执行官Susumu Nibuya。目前，出光公司主要在越南从事石油和天然气、石油贸易、木质颗粒和太阳能领域的业务。 该集团与越南石油天然气集团（PVN）共同投资开发宜山炼油厂（2013年）。

范明政建议该集团及合作伙伴协调实施管理重组、财务重组和燃料重组；设立有效的操作程序，加速现代技术应用，确保安全环保工作。他重申，越南本着“利益共享、风险共担”精神，愿为企业在越南有效可持续开展投资活动创造便利条件。（完）