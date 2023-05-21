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越南政府总理范明政与日本首相岸田文雄举行会谈
范明政对岸田首相和东道国日本成功举办七国集团峰会及扩大会议表示祝贺，并对日本为解决粮食安全、减排等全球性挑战所发挥的协调作用保持高度评价。
岸田文雄高度评价为七国集团峰会扩大会议的成功所作出的积极贡献，并强调，越南在日本对该地区的外交政策中占有头等重要的地位。
在友好互信的气氛中，两国领导人就进一步促进致力于亚洲和平与繁荣的越日纵深战略伙伴关系迈向新高度的大方向和具体措施达成共识。
双方一致同意推进两国国防安全特别是战后重建、人力资源培训、国防技术和网络安全技术转让等方面的合作；促进日本对越南工业化和现代化建设的支持，促进两个经济体的对接等。
范明政建议双方有效配合，推动日本对越南高新技术产业、能源转型、产能和竞争力等领域的新一轮投资浪潮，帮助越南更深入地参与日本企业的供应链乃至全球供应链；欢迎对越南清洁能源、可再生能源领域的进行投资的日本战略投资者；通过技术转让、分销和加工领域的能力建设，支持越南增加农产品价值链。
范明政提议日本政府简化越南公民入境日本的手续办理流程，从而促进两国旅游合作发展，尽快开展学习型旅游模式。
双方强调在东盟、联合国、亚太经合组织（APEC）等多边和地区论坛上就共同关心的问题协调立场。岸田文雄邀请范明政于2023年12月再次对日本进行访问并出席东盟 – 日本峰会。
对于东海问题，双方强调了维护东海航行与飞越安全，在国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》基础上采取和平方式解决各种争端；全面落实《东海各方行为宣言》（DOC）并尽快达成高质高效的《东海行为准则》（COC）的重要性。
会谈前，范明政和岸田文雄共同见证了总值610亿日元（约合5亿美元）的3项官方开发援助（ODA）合作文件交换仪式，即后疫情时代经济社会发展新一代ODA援助项目、平阳省公共交通基础设施优化完善项目、林同省农业发展基础设施优化完善项目
这是范明政出席七国集团广岛峰会并对日本进行工作访问之旅的最后一项活动。当天傍晚，范明政和越南高级代表团启程回国，圆满结束在日访问。（完）