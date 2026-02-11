2月10日下午，越南政府总理范明政与新加坡总理黄循财通电话，旨在进一步推动和深化越新全面战略伙伴关系。



范明政在通话中提出了一些合作建议，包括继续优先扩展并升级越新工业园区（VSIP），其中第二代VSIP不仅是工业园区，还结合服务业、高科技和生态城市；力争在2026年VSIP这一成功模式在越南建立30周年之际，建成30个VSIP。同时，范明政高度评价两国贸易额在2025年继续保持积极增长势头，较2024年增长12%，建议新加坡继续增加进口农产品；有效实施大米贸易合作备忘录，保障粮食安全。



范明政向新方介绍了在胡志明市和岘港市建设国际金融中心的决定，并建议两国本着务实互利、优势互补、互联互通的精神，加强在建设和发展国际金融中心方面的合作，吸引资源并促进东盟地区共同发展。范明政建议新方支持交流经验，为越南政府提供咨询；两国加强金融银行基础设施，特别是数字基础设施、支付系统、跨境支付、数字身份和网络安全领域的合作；推动金融生态系统连接，鼓励新加坡的银行、投资基金和金融科技企业在越南扩大投资和长期经营。

越南政府总理范明政同越方代表团与新加坡总理黄循财通电话。图自越通社

范明政高度评价两国在清洁能源领域的积极合作，建议双方紧急推进越南海上风电项目考察工作，以向新加坡出口电力，共同推动将此项目纳入政府间合作计划，以建立法律基础，助力实现东盟电网（APG）。此外，双方同意加强在碳信用交易领域的合作，为深化越新绿色经济—数字经济伙伴关系作出贡献。



范明政还建议两国加强国防安全、打击跨国犯罪，特别是毒品、诈骗、金融犯罪、网络犯罪方面的合作；建议新加坡继续在人力资源，特别是战略级领导队伍建设方面支持越南，增加对越各级奖学金；加强民间交流，研究增开新加坡至越南各大城市的直飞航班，从而促进旅游业发展。



范明政同时强调，要继续加强合作，巩固东盟的团结和中心地位，特别是在处理地区问题上。



黄循财强调，新加坡对越南未来强劲增长潜力持乐观态度，并承诺继续扩大对越投资，包括增加越新工业园区数量。关于越南成立国际金融中心，黄循财认为，发展国际金融中心不仅依靠基础设施，还需完善制度和法律框架，肯定新加坡将继续作为值得信赖的伙伴，支持并帮助越南有效发展国际金融中心。新加坡总理同意积极合作开展清洁能源领域合作，并认为除了贸易领域外，还应扩展国防安全等其他重要领域。



新加坡总理强调将继续支持越南人力资源发展，鼓励新加坡大学为越南学生增加奖学金名额，继续促进两国人民交流。新方同意与越南一道巩固东盟的团结和中心地位，从而建设一个更强大、更团结的东盟，推动东盟互联互通倡议。（完）