越南政府总理范明政与新加坡总理黄循财举行会谈

范明政总理强调，新加坡总理黄循财对越南进行正式访问具有重要意义，是双方在越共中央总书记对新加坡进行正式访问期间建立全面战略伙伴关系至今的首个高层互访活动，是在越南迎来第80个国庆、新加坡迎来第60个国庆之际的亮点，传递了两国在落实新合作框架协议内涵方面的决心的信息。



范明政总理分享了越南在落实“加速、突破、冲刺”目标，力争自2026年起实现两位数增长，面向民族奋发图强新纪元。



新加坡总理黄循财对首次以总理的资格访问越南感到高兴，对越南革新近40年后所取得的巨大成就表示祝贺。



黄循财总理强调，双方建立全面战略伙伴关系对两国关系具有历史性意义，越南是新加坡在东盟区内的第一个全面战略伙伴，充分反映了两国领导与人民推动越新关系深入、务实发展的信心与渴望。



两位领导高兴看到两国关系发展势头良好。两国在国防安全、教育培训、科技、旅游、劳务和民间交流等领域中的合作关系积极发展。



两位领导人一致同意采取“果断、及时”的措施，以增强政治互信，实现两国全面战略伙伴关系新突破；眼前任务是尽快完成并有效实施2025-2030年阶段新关系框架行动计划。



双方一致同意加强高级和各级代表团互访，有效展开双边合作机制，特别是两国政府总理的年度会议机制，进一步巩固是双方国防安全合作，为地区和世界和平、稳定与发展做出贡献。



两位总理承诺通过充分发挥《两国经济互联互通协议》五大支柱的效力、绿色经济-数字经济伙伴关系，推动越新合作发展成为区域合作的典范。



越南政府总理范明政与新加坡总理黄循财会谈场景。图自越通社

范明政建议新加坡为越南农林水产品、加工食品进军新加坡分销系统创造条件，朝着可持续、智能、应用智能生产技术的方向拓展VSIP网络，进而引进高质量外资流入越南。



黄循财总理对范明政总理提出的建议表示赞同，认为双方应进一步深化政治互信、国防安全合作、民间交流，有效开展科学技术、革新创新合作，建议两国尽早在海上风电出口、碳信用交换、通过跨境二维码支付连接项目、跨境数据传输等领域取得实质性进展，从而进一步为两国企业的生产经营活动创造便利条件。



两位总理一致同意继续推动在其他关键领域上的合作，如教育、培训、提高人力资源质量、确保粮食安全、文化艺术交流、旅游、航空对接、企业与民众连接等。



范明政建议新加坡通过劳务签证形式接收越南劳工，扩大劳务输出规模，为有越南学生就读的学校提供越南语学习机会，助力旅居新加坡越南人社群在发挥积极作用。



就多边和地区合作问题展开讨论时，两位总理一致同意维护东盟在东海问题中的共同立场，强调自由、航行安全和飞越自由与安全的重要性，确保充分有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），为制定切实、有效、符合于1982年《联合国海洋法公约》和国际法的《东海行为准则》（COC）。



会谈后，两位总理共同见证了两国多项合作文件的签署。（完）