越南政府总理范明政与新加坡总理李显龙举行会谈

据越通社特派记者报道，越南政府总理范明政在对新加坡进行正式访问期间，于2月9日上午出席了由新加坡总理李显龙主持的欢迎仪式。其后，范明政总理与李显龙总理进行了成功会谈。

在新加坡总统府，新加坡总理李显龙亲自迎接范明政总理。两国总理检阅了新加坡仪仗队。

李显龙总理在会谈中对范明政总理对新加坡进行正式访问表示热烈欢迎，并强调，此访为两国良好的战略伙伴关系注入强劲动力，同时也是2023年庆祝两国建交50周年和建交战略伙伴关系10周年的重要开场活动。

李显龙对越南在疫情后经济社会强劲复苏和发展表示祝贺，同时强调，新加坡一贯重视并愿进一步加强与越南的战略伙伴关系。

两国总理高度评价越新两国关系在双边和多边层面上的积极发展关系。双方一致认为，两国政治互信凭借高层的频繁互访和双边合作机制的有效落实而不断增进。各领域的合作关系，特别是经济合作已经走向深入。新加坡以注册资本708亿美元的3095个投资项目，在对越投资方面位居东盟第一和世界第二。各家越新工业园区（VSIP）高效运作，成为了两国投资合作成功的象征。

对于今后的合作重点，两国总理一致同意，加强政治互信，保持高层交往和各层级、多渠道接触；不断促进经济合作，有效开展落实各项合作协议，尤其是近期签署的关于建立“越新数字经济-绿色经济伙伴关系”的谅解备忘录； 为双方在数字经济、绿色经济和循环经济、创新创意、清洁能源、应对气候变化等新的且具有潜力的领域开展合作创造有利条件。

此外，双方还一致同意加强国防安全、旅游和民间交流等领域的合作。值此机会，范明政总理建议新方考虑签署两国劳务合作协议的可能性。

双方一致同意考虑升级两国合作机制，以进一步推动新形势下两国合作领域的落地实施。

范明政总理建议新加坡增加从越南进口农产品、水产品、纺织品等产品的力度，同时促进越南商品上架新加坡的分销系统。 范明政总理同时强调，越南欢迎并为新加坡企业扩大对越投资规模创造有利条件，特别是在数字化转型、绿色能源、科技创新等领域。

李显龙总理表示支持范明政总理提出的有关在越南各地开设更多VSIP工业园区的建议，同时强调全力支持清洁能源合作和电力传输及销售的对接。

范明政总理建议新加坡加大对越南发展和提高人力资源质量的支持力度，特别是战略层面的人才素质，同时支持越南实施《2021-2030年职业教育发展战略》。

范明政总理建议新加坡政府继续为旅居新加坡越南人社群创造有利条件，在两国文化和民间交流的基础上巩固两国关系。

李显龙总理强调，新加坡政府一直为旅新越南人获得公平对待，并有机会为新加坡社会做出贡献创造便利条件。

在讨论地区和国际问题时，两位领导人同意加强合作，保持东盟团结和统一，同时促进东盟的核心作用，特别是在东海及本地区的和平稳定等战略问题上的作用。

* 会谈结束后，范明政和李显龙两位总理共同见证了两国合作文件的签署仪式。（完）