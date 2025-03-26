越南政府总理范明政与新加坡总理共同出席太平VSIP工业园区开工仪式

越南-新加坡太平工业园区基础设施投资与经营项目位于太平省泰瑞县瑞长乡，占地面积超过333公顷，其中一期项目征地278公顷，由VSIP城市与工业发展股份公司投资，总投资额达4.932万亿越南盾（约合2.12亿美元）。



VSIP太平工业园区的建设具有重要意义，将助力太平省吸引投资、促进经济增长，推动太平经济区实现突破性发展，成为高科技、绿色工业的典范园区，为当地创造高经济效益、增加就业机会、提高居民收入并改善泰瑞县民众生活水平。



越南政府总理范明政发表讲话。图自越通社

范明政在仪式上强调，VSIP太平工业园开工及两国经济合作文件交换是越新关系良好发展的例证，将政治、外交、经济与民间交流成果转化为具体财富。新加坡是越南第二大外资来源国，在越投资项目超4000个，投资总额逾800亿美元。其中，20个VSIP工业园区是两国政府与企业界长期高效合作的象征。



范明政建议新加坡继续扩大第一代VSIP园区成效，投资建设以可持续发展为导向的第二代VSIP，在越南多地形成集科研、技术、创新、工业、城市、服务和高科技于一体的生态系统，推动两国经济互补，巩固全面务实合作，吸引新一代投资项目，为两国经济社会发展作出贡献。



范明政相信，未来越新经济合作将继续强劲发展，推动两国全面战略伙伴关系成为东盟内充满活力与高效合作的典范，并为促进区 内乃至全球合作机制树立样板。



新加坡总理黄循财表示，他与范明政总理举行了富有成效的会谈，签署了多项合作文件，并对见证VSIP太平开工感到欣喜。他指出，该园区是近30年来双边关系的旗舰项目，体现了新加坡对越南发展潜力的信心。



黄循财称，双方同意发展以可持续、智能化为导向的VSIP2.0网络，应用智能生产技术优化高质量外资引进效率，推动越共中央总书记苏林访新期间达成的协议落地实施，推动数字经济、绿色经济、高科技等领域合作，建设更环保的VSIP园区。VSIP2.0不仅是工业园区，还将成为科技、服务和智慧城市中心，污水处理、绿色交通、环保节能等中心。



新加坡总理黄循财发表讲话。图自越通社

VSIP太平加入全国20个VSIP园区网络，有助于加强对接，吸引对越南的投资，并增强东盟经济一体化。



在两国总理的见证下，双方部委、地方政府和企业交换了多领域合作文件，涉及越南各地工业园区开发、推动创新与数字化转型、工业发展；旅游推广；生物燃料发展，以及越新农业食品价值链国际标准化开放创新平台建设等。



此前，两位总理共同见证了两国外交部《2025-2030年全面战略伙伴关系行动计划合作意向书》、两国工贸部《加强跨境电力贸易合作迈向跨境电力贸易框架协议》、越南科技部与新加坡数字发展及信息部《数字发展与创新合作备忘录》 、《越新双边二维码零售支付合作备忘录》和越南友好组织联合会与新加坡国际基金会《合作备忘录延期协议》等重要合作文件的签署。（完）