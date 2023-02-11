越南政府总理范明政与文莱石油和能源领域企业代表举行座谈会

越通社特派记者报道，正在对文莱进行正式访问的越南政府总理范明政于2月11日下午与文莱能源和石油企业代表举行了圆桌座谈会。

座谈会上，文莱各家企业代表高度评价越南的发展成就和两国过去的贸易投资关系；对未来一段时间越南经济和两国关系的强劲发展充满信心；了解越南投资商机，介绍文莱投资机会。

双方代表就商业投资领域进行交流、提出意见和开创新理念、新机遇，旨在使两国经贸投资合作越来越紧密、越来越成功，尤其是在能源、石油等领域的合作。

越南政府总理范明政承诺始终为文莱企业在越南进行有效和可持续的投资分享、陪伴和创造一切有利条件。范明政总理说：“你们的成功也是我们的成功。”

范明政总理表示，越南的目标是发展基于经济、社会和环境三大支柱的可持续经济，不牺牲社会进步、公平和环境来追求单纯经济增长；以人为中心、主体、目标、驱动力和所有发展政策的最重要资源。

越南政府总理范明政认为，文莱和越南仍有许多潜力和机会需要根据各自的优势加以利用，以加强两国经济的互补性，为双方带来实际利益。范明政总理建议双方重点推动绿色经济、数字经济、循环经济、知识经济和创新等新兴经济领域地合作；促进市场、产品和供应链多样化。范明政总理提议双方在能源、化学品和清真食品（穆斯林食品）等三个具体领域促进合作。

关于能源，越南政府总理范明政表示，这是文莱有优势、越南有需求的领域，并提出要扩大在化工领域特别是农业化肥生产领域的合作。

越南总理范明政表示，越南致力于创造最佳商业环境，保持社会政治和宏观经济稳定；消除经济在体制、法律、基础设施和人力资源等方面的瓶颈；发展供应链，降低交易成本，尤其是物流和行政成本；塑造稳定、高度可预测性和透明度的环境与政体系。

在双方的努力和决心下，尤其是两国人民的深厚友谊，越南总理范明政表示相信，投资和贸易合作将继续成为越南和文莱未来关系的重要支柱， 同时也是推动两国关系迈上新台阶的动力。（完）