新闻
越南政府总理范明政与意大利总理马里奥·德拉吉通电话
4月20日下午，在政府总部，越南政府总理范明政与意大利总理马里奥·德拉吉通电话。
两位总理一致同意加强各级代表团的互访，继续发挥实施2021-2023年阶段两国战略伙伴关系行动计划和各项合作机制的效果。其中，早日举办越意第四次政治磋商和越意经济合作混合委员会第7次会议，面向2023年举行纪念两国建交50周年和越意战略伙伴关系10周年的各项庆祝活动。
实施《越欧自由贸易协定》近两年后，双边贸易合作关系取得可喜成果。2021年，尽管受新冠肺炎疫情（COVID-19）的影响，双边贸易金额达56亿美元，同比增长20%。
越南政府总理范明政强调，越南政府为意大利企业扩展在越投资规模创造便利条件。同时建议意大利早日批准《越欧投资保护协定》(EVIPA)，支持并促进欧盟解除针对越南水产品的“黄牌”警告，早日承认越南“疫苗护照”，为越南商品，尤其是农产品、食品和水果等产品进军欧盟市场提供便利。
意大利总理马里奥·德拉吉承诺意大利政府将敦促议会早日批准《越欧投资保护协定》。他强调，意大利企业希望继续对越南可再生能源、基础设施、水源管理和创新等领域进行投资。
范明政总理介绍越南在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上所做出关于减少温室气体排放量，向绿色循环经济过渡，力争到 2050 年实现净零排放的承诺。范明政总理建议意大利支持越南获得援助资金和技术，为应对气候变化、数字化转型进程、发展绿色经济、可再生能源等方面提供服务，其中包括支持与越南建立公正能源转型伙伴关系。意大利总理马里奥·德拉吉强调愿意为越南公正能源转型提供援助。
两国总理一致同意在联合国、联合国教科文组织、亚欧会议、东盟-欧盟框架等多边论坛上密切配合。
另外，两国总理就共同关心包括东海问题在内的国际和地区问题交换看法，其中强调在国际法和1982年《联合国海洋法公约》的基础上和平解决争端的重要性。
值此机会，越南政府总理范明政邀请意大利总理马里奥·德拉吉早日对越南进行正式访问。意大利总理马里奥·德拉吉高兴地接受了邀请，并邀请越南政府总理范明政在适合时间对意大利进行访问。（完）
两位总理一致同意加强各级代表团的互访，继续发挥实施2021-2023年阶段两国战略伙伴关系行动计划和各项合作机制的效果。其中，早日举办越意第四次政治磋商和越意经济合作混合委员会第7次会议，面向2023年举行纪念两国建交50周年和越意战略伙伴关系10周年的各项庆祝活动。
实施《越欧自由贸易协定》近两年后，双边贸易合作关系取得可喜成果。2021年，尽管受新冠肺炎疫情（COVID-19）的影响，双边贸易金额达56亿美元，同比增长20%。
越南政府总理范明政强调，越南政府为意大利企业扩展在越投资规模创造便利条件。同时建议意大利早日批准《越欧投资保护协定》(EVIPA)，支持并促进欧盟解除针对越南水产品的“黄牌”警告，早日承认越南“疫苗护照”，为越南商品，尤其是农产品、食品和水果等产品进军欧盟市场提供便利。
意大利总理马里奥·德拉吉承诺意大利政府将敦促议会早日批准《越欧投资保护协定》。他强调，意大利企业希望继续对越南可再生能源、基础设施、水源管理和创新等领域进行投资。
范明政总理介绍越南在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上所做出关于减少温室气体排放量，向绿色循环经济过渡，力争到 2050 年实现净零排放的承诺。范明政总理建议意大利支持越南获得援助资金和技术，为应对气候变化、数字化转型进程、发展绿色经济、可再生能源等方面提供服务，其中包括支持与越南建立公正能源转型伙伴关系。意大利总理马里奥·德拉吉强调愿意为越南公正能源转型提供援助。
两国总理一致同意在联合国、联合国教科文组织、亚欧会议、东盟-欧盟框架等多边论坛上密切配合。
另外，两国总理就共同关心包括东海问题在内的国际和地区问题交换看法，其中强调在国际法和1982年《联合国海洋法公约》的基础上和平解决争端的重要性。
值此机会，越南政府总理范明政邀请意大利总理马里奥·德拉吉早日对越南进行正式访问。意大利总理马里奥·德拉吉高兴地接受了邀请，并邀请越南政府总理范明政在适合时间对意大利进行访问。（完）