Báo Ảnh Việt Nam

新闻

越南政府总理范明政与意大利总理马里奥·德拉吉通电话

越南政府总理范明政强调，越南政府为意大利企业扩展在越投资规模创造便利条件。
4月20日下午，在政府总部，越南政府总理范明政与意大利总理马里奥·德拉吉通电话。

两位总理一致同意加强各级代表团的互访，继续发挥实施2021-2023年阶段两国战略伙伴关系行动计划和各项合作机制的效果。其中，早日举办越意第四次政治磋商和越意经济合作混合委员会第7次会议，面向2023年举行纪念两国建交50周年和越意战略伙伴关系10周年的各项庆祝活动。

实施《越欧自由贸易协定》近两年后，双边贸易合作关系取得可喜成果。2021年，尽管受新冠肺炎疫情（COVID-19）的影响，双边贸易金额达56亿美元，同比增长20%。

越南政府总理范明政强调，越南政府为意大利企业扩展在越投资规模创造便利条件。同时建议意大利早日批准《越欧投资保护协定》(EVIPA)，支持并促进欧盟解除针对越南水产品的“黄牌”警告，早日承认越南“疫苗护照”，为越南商品，尤其是农产品、食品和水果等产品进军欧盟市场提供便利。

意大利总理马里奥·德拉吉承诺意大利政府将敦促议会早日批准《越欧投资保护协定》。他强调，意大利企业希望继续对越南可再生能源、基础设施、水源管理和创新等领域进行投资。

范明政总理介绍越南在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上所做出关于减少温室气体排放量，向绿色循环经济过渡，力争到 2050 年实现净零排放的承诺。范明政总理建议意大利支持越南获得援助资金和技术，为应对气候变化、数字化转型进程、发展绿色经济、可再生能源等方面提供服务，其中包括支持与越南建立公正能源转型伙伴关系。意大利总理马里奥·德拉吉强调愿意为越南公正能源转型提供援助。

两国总理一致同意在联合国、联合国教科文组织、亚欧会议、东盟-欧盟框架等多边论坛上密切配合。

另外，两国总理就共同关心包括东海问题在内的国际和地区问题交换看法，其中强调在国际法和1982年《联合国海洋法公约》的基础上和平解决争端的重要性。

值此机会，越南政府总理范明政邀请意大利总理马里奥·德拉吉早日对越南进行正式访问。意大利总理马里奥·德拉吉高兴地接受了邀请，并邀请越南政府总理范明政在适合时间对意大利进行访问。（完）
 

更多>>

越南国家品牌的国际地位和价值持续上升

越南国家品牌的国际地位和价值持续上升

主题为“提升地位 展翅高飞 ”的4·20越南品牌日活动在新冠肺炎疫情复杂严峻、世界地缘政治格局发生深刻变化并对社会经济方方面面以及企业的生产经营活动产生负面影响等的背景下举行。
更多

Top