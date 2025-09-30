范明政在通话中高度评价德国在欧盟和国际舞台上的作用和地位，并强调，越南始终重视巩固和发展与德国在各领域的战略伙伴关系。



范明政建议德国继续配合有效实施《越南-欧盟自由贸易协定》(EVFTA)，早日批准《越南-欧盟投资保护协定》(EVIPA)，为两国企业扩大投资经营合作创造更便利条件；将科学技术与改革创新打造为双边合作的新支柱。



越南政府总理范明政与德国总理弗里德里希·默茨通电话。图自越通社

弗里德里希·默茨高度评价越南近期在所有领域取得的巨大成就，并强调，德国重视与越南的战略伙伴关系，希望继续在绿色经济、能源转型、循环经济、辅助工业和物流服务等战略领域扩大与越南的合作。



两位总理对近期越德关系，特别是两国在经贸投资、科学技术、能源转型、教育培训和劳务等领域的积极发展势头表示满意。



双方同意早日将双边关系提升至更高水平，继续加强高层代表团互访，有效发挥现有合作机制作用，在经济、政治、劳务等领域促进成立联合工作组。两位总理同意进一步加强在贸易、投资、绿色金融、可再生能源、数字化转型与可持续发展、辅助产业、数字经济、药品、化学品、交通运输等领域的合作。



双方一致同意继续在东盟-欧盟关系框架内以及在各国际和地区场合上紧密配合。双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见，并重申，支持在国际法基础上以和平方式解决争端的立场，以及强化国际合作和区域联系对和平、稳定与可持续发展的重要性。



范明政建议德方继续为旅德越南人社群稳定生活、融入当地主流社会、为所在国发展以及两国友好关系作出贡献创造便利条件；同时，促进职业培训合作项目，聘用越南高技能人才来德工作，满足双方劳动力市场需求。(完)