越南政府总理范明政与德国总理奥拉夫·朔尔茨举行会谈

范明政总理表示，德国总理奥拉夫·朔尔茨此次对越南进行正式访问具有重要意义，标志着两国关系进入新的发展阶段，增进双方之间的政治互信和深化两国战略伙伴关系，加强双方在双边和多边层面的合作，迈向可持续发展，携手解决全球性问题，为地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。



奥拉夫·朔尔茨强调，在德国对印度太平洋地区中，德国重视越南的地位和角色；支持推动两国友好合作关系强劲发展。



双方为近年来在新冠肺炎疫情的背景下两国关系依然呈现积极的发展势头感到高兴。两国高层领导保持经常性交往和接触；双边经贸活动强劲增长，越南已成为德国在东南亚最大的贸易伙伴。在奥拉夫·朔尔茨访问前夕和访问期间，两国有关部门签署了关于国防、能源转型、劳务、职业培训等领域的三份合作文件，说明两国战略伙伴关系日益深入和有效发展。



两位领导人高度评价双方在预防和控制新冠肺炎疫情方面的合作。越南政府总理范明政感谢德国政府和人民向越南提供新冠疫苗。奥拉夫·朔尔茨总理对越南充满活力的经济复苏和发展表示印象深刻。



双方就推动两国全面合作关系的主要方向和措施达成一致；同意加强各级特别是政党、国家、政府、国会高层代表团的互访；有效落实双边合作机制。





在经贸方面，两国领导人鼓励两国各部门和企业继续全面有效落实欧盟-越南自由贸易协定（EVFTA）。范明政总理建议德国议会尽快批准越南-欧盟保护投资协定（EVIPA）；鼓励德国企业对越南进行投资和扩大投资规模，特别是在数字化转型、可再生能源、战略性基础设施等德国具有优势的领域；推动欧洲委员会（EC）尽快取消越南水产品的“黄牌”警告；为促进越南农产品和水产品对德国市场的出口创造有利条件。



德国总理奥拉夫·朔尔茨重申，EVFTA协议是促进两国经贸关系的重要推动力；建议两国继续促进经济关系多元化；希望早日批准 EVIPA 协议；高度赞赏越南为可持续发展渔业所做的努力。奥拉夫·朔尔茨表示，越南凭借政治稳定、营商和投资环境便利等因素越来越受到德国企业的青睐，双方在可再生能源、制造业、基础设施建设等领域的潜力巨大。



双方同意扩大两国在科技、国防安全、卫生、教育、职业培训、劳动等重要领域的合作，加强两国之间的协调，共同应对粮食安全、气候变化等全球性挑战，促进可再生能源发展的合作，为包括九龙江三角洲在内的受气候变化影响的地区提供支持；与七国集团协调，使各方在确保利益协调的基础上，尽快就公正能源转型伙伴关系（JETP）的政治宣言达成一致。



两位总理还就共同关心的地区和国际问题进行了交换意见，并强调两国继续在国际论坛和组织上密切协调和相互支持，特别是促进东盟与德国、欧盟之间的关系和在亚欧会议、联合国框架内的合作等；重申根据包括1982 年《联合国海洋法公约》在内的国际法，确保东海和平、稳定、安全、航行和飞越自由以及以和平方式解决争端的重要性。



*会谈后，两国总理举行联合记者会，宣布会谈主要成果，强调双方一致同意密切协调，有效推动两国战略伙伴关系不断深化，为两国可持续发展和利益以及地区和世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。（完）