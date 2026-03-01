越南政府总理范明政与岘港市委常委会举行工作会议



据报告，2026年头两个月，岘港坚决落实推动增长达11%以上的各项任务，并取得多项积极成果。工业生产指数增长13.11%；进出口总额预计约达15亿美元，增长21.8%；商品零售总额达近25.9万亿越盾，增长19%；国家预算收入超过12万亿越盾，同比增长24.63%。



该市正积极根据政府总理第1142/QĐ-TTg号决定部署成立自由贸易区（FTZ），力争按政府期望高效运行；同时继续根据新方向拓展发展空间。2026年初，越南岘港国际金融中心已正式开业。



岘港也正在实施多项大规模项目，以推动服务业、旅游业和城市经济发展，如：投资79.79万亿越盾的商贸服务结合游乐公园项目；投资超过43.92万亿越盾的云村综合度假娱乐区项目；以及在五行山坊为国际烟花节服务的综合体项目，总投资约10万亿越盾等。



范明政在会上指出了岘港市经济社会发展任务指导、调控和组织实施工作中存在的一些困难、挑战、局限及经验教训，同时要求岘港市今后努力在绿色转型、数字化转型、科技发展、改革创新及有效运行两级地方政府组织模式的基础上，实现两位数增长目标。



范明政发表讲话。图自越通社

范明政要求岘港有效开展自由贸易区；大力改善投资营商环境；保障社会民生，关心优抚对象和弱势群体；维护国防、安全和社会秩序；同时加强党的建设和整顿，建设纯洁强大的政治体系。



对于国际金融中心，范明政指示该市与各部委紧密配合，建设一个现代化、与改革创新生态系统、数字技术和可持续金融相结合的中心；加快技术基础设施、数字基础设施和社会基础设施投资；出台吸引高素质人才和国际专家的政策等。



岘港需要着力打造便利的投资和生活环境，以吸引国际专家和投资者；核查并选择重点项目清单，确保在通过国际金融中心调动资金时具有可行性、效益以及对地区和国家的辐射能力。



范明政指示财政部和越南国家银行与岘港协调运营国际金融中心；研究新的金融产品以吸引世界领先企业和金融机构；同时完善许可、管理和监督机制。



政府总理要求各部委、机关和岘港市人民委员会加强配合，高效运营该中心；按照所赋予的管理领域，预防和处理在国际金融中心内的机关、个人和组织的违规行为。



在岘港市的建议及各部委意见的基础上，范明政同意为岘港解决部分困难的主张，包括处理南会安度假村项目的障碍；研究发展填海都市区的特殊机制；支持升级14B号、14G号、40B号国道及山区交通基础设施；解决尚未有电信信号和电网覆盖的地区；同时补充资源，以便该市实施各项国家目标计划等。（完）