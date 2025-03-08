越南政府总理范明政与吉尔吉斯斯坦总理卡西马利耶夫参观胡志明主席遗迹区

国家级特别遗迹胡志明主席遗迹区是胡志明主席在他生命中最后15年（1954年至1969年）生活和工作的地方。这里不仅是保存与胡志明主席一生事迹有关的遗物和文物的地方，也是国内外同胞和国际友人的圣地。自1970年以来，该遗迹区接待了9000多万人次游客，其中包括来自165多个国家和地区的国际游客1500多万人次。



在参观胡志明主席遗迹区时，范明政强调，越南以马克思列宁主义、胡志明思想和民族数千年文化历史传统为基础确定了保卫和发展国家的政策，并根据国家的具体情况以及地区乃至国际社会背景创造性地运用这些政策。目前，越南不断推动学习和践行胡志明思想、道德和作风。

范明政向卡西马利耶夫赠送胡伯伯高脚屋模型。图自越通社



随后，在胡志明主席在晴天接见宾客和工作的地方——主席府花架下的“在主席府花园里工作的胡伯伯”铜像前，范明政邀请卡西马利耶夫品尝越南咖啡。



对于胡志明主席来说，主席府花架下是一个“特殊的客厅”，可以在开放、自然、不受传统外交礼仪的束缚的氛围中接待国际友人。多次接待国家元首的招待会都在这里举行，留下了胡志明主席彬彬有礼、精致细腻、亲切随和外交风格的深刻印象。



范明政向卡西马利耶夫介绍了越南的咖啡文化、咖啡产业以及越南的外交政策和丰富的文化传统、越南人民的英雄历史。

两位总理一起品尝越南咖啡。图自越通社

卡西马利耶夫表达了对越南人民敬爱的领导人胡志明主席的钦佩和尊敬，以及对越南文化、历史传统的深刻印象，高度评价越南咖啡的味道和咖啡文化，感谢范明政总理对他和吉尔吉斯斯坦代表团的热情、友好和尊重的接待。（完）