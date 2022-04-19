越南政府总理范明政与印度下议院议长奥姆•博拉举行会晤

越南政府总理范明政4月19日会见了正在对越南进行正式访问的印度下议院（人民院）议长奥姆•博拉（Om Birla）。

范明政在会见中对奥姆•博拉在两国建交50周年之际对越南进行

正式访问

表示欢迎，同时对印度政府和人民为越南新冠肺炎疫情防控阻击战给予支持表示感谢。

尽管疫情形势复杂，但两国贸易额仍保持高速增长，2021年达132亿美元以上，同比增长近37%。范明政要求印方为越南的电子产品、纺织品服装、农产品和水果进军该国创造最为便利的条件。

范明政

强调，越南一直欢迎并为印度企业加强对越南药品、基础设施、加工制造技术、信息技术、生物技术、可再生能源、高科技农业、创新等领域的投资力度创造有利条件。

奥姆•博拉对越南在国家建设和发展道路上不断取得成功表示祝贺，希望两国经贸往来得到进一步推进，力争双边贸易额尽快达150亿美元。他透露，印度投资者十分关注并对越南市场寄予厚望。同时表示，印度将继续为越南提高人力资源质量、进行文化遗产修缮工作等提供支持。

双方就共同关心的地区和国际问题交换看法，就在国际法和《联合国海洋法公约》的基础上，以和平方式解决东海争端，全面落实《东海各方行为宣言》，努力达成实质性、有效的《东海行为准则》，确保东海航行和飞越的自由和安全等达成一致。（完）