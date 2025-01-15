越南政府总理范明政与俄罗斯联邦总理米舒斯京举行会谈

1月14日下午，范明政在政府驻地主持正式欢迎仪式并与米舒斯京举行会谈。

双方在友好、信任、真诚和相互理解的气氛中互相通报了各自国家政治、经济和社会状况；回顾了两国合作取得的成果，就当前形势和前景展望深入交换意见，并确定了推进两国全面合作的方向。双方还讨论了共同关心的国际和地区问题。

双方同意继续加强对话，巩固政治互信，促进各级别、各渠道的代表团互访和交流，为双边合作，特别是经贸投资、能源-石油和天然气、教育培训、文化、旅游、科技、地方合作等领域合作的全面发展奠定基础。

双方注意到近年来双边贸易额实现正增长，但其发展潜力仍有待挖掘；一致同意应采取突破性解决方案来增加双向贸易额，包括有效利用越南与俄罗斯作为成员的欧亚经济联盟之间的自由贸易协定；继续研究为农产品、医药等商品开放市场。

范明政与米舒斯京高度评价越俄政府间委员会等合作机制的重要作用，对两国各部委、行业所做出的积极贡献给予认可，并要求有关部委、行业继续采取措施推动双边合作，带头落实越俄政府间委员会第二十五次会议纪要等协议。

双方强调了科技合作的重要性；希望进一步合作实施越南核科技研究中心建设。米舒斯京高度评价近年来科研合作的成果，强调俄罗斯愿意参与越南核电工业建设；建议加强卫生、劳务、医药等领域合作。

双方一致同意进一步深化人文领域合作，认识到教育培训领域合作的重要性，加强在俄罗斯教授越南语和在越南教授俄语的工作，通过越俄技术大学网络促进合作；俄罗斯将继续向越南提供奖学金，为越南培养科学、技术、艺术等领域的人力资源。

双方对加强民间交流，扩大两国地方合作，向两国年轻一代宣传教育越俄传统友谊表示欢迎；一致同意定期举办文化交流、文艺演出等活动，增进两国人民相互了解。

两国总理讨论了加强旅游合作的措施。两国定期直航和包机恢复运营，为增加两国游客人数作出了贡献。双方还同意推动海运、铁路、城市交通等交通互联互通。

双方还讨论了共同关心的国际和地区问题和在各国际场合上的合作开展合作；强调继续在多边场合上密切协调和相互支持。

范明政建议俄方支持确保东海安全、航行和飞越自由，支持在国际法、联合国宪章，特别是1982年《联合国海洋法公约》基础上通过和平方式解决争端。

范明政感谢俄罗斯领导人和政府对旅俄越南人的关心和支持，并强调，越南政府始终关心并将为在越南生活和学习的俄罗斯公民提供便利条件。

会谈后，两国总理签署了关于俄罗斯总理对越南进行正式访问成果的联合公报，并见证了多项合作文件的签署。

当天上午，米舒斯京前往胡志明主席陵敬献花圈并瞻仰胡志明遗容；在设在河内巴亭郡北山街的英雄烈士纪念碑敬献花圈。（完）