越南政府总理范明政与中国国务院总理李强举行会谈

两国总理相互祝贺两党两国近年来在经济社会发展等领域取得的重要成就，对越中务实、互利合作关系的良好发展势头表示高兴。



越南政府总理范明政强调，发展对中国的关系是越南外交政策的一贯主张、客观要求、战略选择和首要优先，同时高度评价中方为此次GMS会议发挥的作用。



对于今后合作方向，范明政总理建议双方认真落实两党两国最高领导人共识，保持各层级交流对话；加快实施老街—河内—海防、谅山-河内和芒街-下龙-海防三条标准轨铁路合作项目，并建议中方为实施这些项目提供在资金、技术转让和人力资源培训等方面的支持。



范明政总理希望中方继续向越南优势农产品开放市场，开展电力交易合作，扩大智能口岸模式，尽早开展越中跨境经济合作区建设模式研究工作组交流。



范明政总理建议双方夯实两国关系的社会基础，落实好2025年越中人文交流年，并以此为契机，增进两国人文交流，宣传两国友谊，促进旅游业复苏。

会谈场景。图自越通社

范明政总理强调，双方要关注控制好海上分歧，避免海上问题影响到两国友好合作关系。



中国国务院总理李强表示，中国党和政府始终把越南视为周边外交的优先方向，中方愿同越方保持战略沟通，深化务实合作，推动中越全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的中越命运共同体不断走深走实。



李强总理重申，中方将进一步为越南农产品等优质商品开放市场，促进两国交通基础设施互联互通，加强合作，维护区域供应链和生产链安全稳定，支持越南主办2027年APEC会议。



会谈结束后，在两国总理的共同见证下，越南外交部副部长范青平和中国外交部常务副部长马朝旭就设立越南驻重庆总领事馆事宜互换照会。（完）