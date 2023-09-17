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越南政府总理范明政与中国国务院总理李强举行会谈
范明政转达了越共中央总书记阮富仲、国家主席武文赏、国会主席王廷惠对中共中央总书记、国家主席习近平、中国国务院总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际、全国政协主席王沪宁的问候。
李强转达了中共中央总书记、国家主席习近、赵乐际同志、王沪宁同志和中国高级领导同志对阮富仲总书记、国家主席武文赏、国会主席王廷惠和越南各位高级领导同志的问候。
范明政强调了越中关系在两国对外政策中的重要性，强调越南党和国家重视和确定推动与中国的友好合作关系健康稳定发展是越南对外政策中的战略选择和头等优先。
李强强调，中国始终将对越关系视为中国周边外交的优先方向。中国支持越南成功建设和发展符合国家情况的社会主义 ，愿同越南一道不断扩大和深化双方务实合作。李强高度评价越南对历届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会的积极、有效参与和重要贡献。
双方一致同意继续有效开展两位总书记关于进一步加强和深化越中全面战略合作伙伴关系的共识 ，范明政于2023年6月对中国进行正式访问和其他高级访问期间达成的协议和成果。据此，双方一道推动高级和各级接触，加强经贸、投资的务实合作和民间交流；保持在各多边机制和框架的配合和合作；配合管理好陆地边界，管控分歧，一道努力维持海上和平和稳定。
范明政强调，双方应发挥好地理优势和互补性，从而推进各领域的务实合作均衡、稳定发展 ；建议中方加快对越南农产品和水产品开放市场进度，为早日在四川省成都和海南省海口建立贸易促进办公室创造便利条件，配合提高通关效率，避免发生口岸货物堵塞现象。
范明政强调，越南愿为中国企业在越南投资兴业，特别是大规模、优质、现代技术、代表中国发展水平、带来经济和民生利益的项目创造便利条件。
范明政认为，双方应加强边界口岸交通和基础设施互联互通，研究在制定越南北部地区一些铁路线的规划和建设进行合作，提高双方经第三国的货物运输能力。
范明政建议双方努力推动旅游合作，恢复到新冠疫情前的水平；配合在利益和谐、风险共担的精神上彻底处理部分合作项目面临的障碍，加快中国对越南无偿援助拨款进度。
李强表示，已指示中方有关部委积极与越方沟通，推进具体领域的合作，共同构建稳定的供应链和生产链。
李强建议，双方加强民间交流，加强关于两国，特别是年青一代关于传统友好关系的宣传力度。同时强调，中国政府将鼓励中国人赴越南旅游，支持开通两国新直飞航线。
双方就海上问题真诚、坦诚地交换了意见，一致强调了妥当管控分歧、维护东海和平稳定的重要性。
范明政建议双方继续严格落实两国高层所达成的共识和《关于指导解决中越海上问题基本原则协议》； 尊重彼此的合法、正当权益； 根据包括 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法以和平方式解决争端和分歧。
越南政府总理范明政出席第20届东博会和峰会期间，两国有关部委、行业和地方举行越南板约-中国德天跨国瀑布景区试运营开放仪式、友谊—友谊关智慧口岸项目开工建设仪式、越南农业与农村发展部同广西壮族民族自治区政府签署合作谅解备忘录。
两国总理还讨论了共同关心的国际和地区问题，同意加强在地区和国际场合上的协调与合作。
值此机会，李强就9月12日河内市一九层公寓楼发生火灾致多人伤亡，对死者表示深切哀悼，对死者家属和受伤人员表示慰问。（完）