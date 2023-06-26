越南政府总理范明政与中国国务院总理李强举行会谈

据越通社特派记者报道，6月26日上午，中国国务院总理李强在人民大会堂举行仪式，欢迎越南政府总理范明政和越南高级代表团访问中国。欢迎仪式后，李强与越南政府总理范明政举行会谈。双方就许多重要内容进行讨论和达成一致。

两国总理在真诚、友好、开放的气氛中相互通报了各自党和国家的情况；就双边关系重要问题深入交换意见，并就具体化越共中央总书记阮富仲2022年年底对中国进行正式访问期间所取得的成果和所达成的高层共识，深化越中全面战略合作伙伴关系等内容达成广泛共识。

范明政总理对中国发展成就表示祝贺，认为在以习近平总书记同志为核心的中国共产党领导下，加上以李强为总理的中国国务院的有效指导，中国人民一定会胜利完成中共二十大所确定的目标任务，将中国建设成为现代化、富裕、民主、文明、和谐、美丽的社会主义国家。

李强总理祝贺越南经济社会发展所取得的重要成就；强调中国支持越南发展独立、自主与广泛有效融入国际相结合的经济；相信并预祝越南顺利完成越共第十三次全国代表大会确定的目标和任务，将越南建成社会主义定向高收入发达国家。

范明政总理对阮富仲总书记对中国进行历史性访问后两国关系取得良好发展表示高兴，强调越南党、国家和人民一贯高度重视与兄弟般的中国党、政府和人民发展良好关系；申明这是越南独立、自主、多边化、多元化外交政策的一贯主张、战略选择和第一优先。李强总理强调，中国始终将越南视为周边外交总体政策的优先方向；始终支持越南成功实施国家工业化、现代化事业，同时提升国际地位。

双方一致同意推动有效落实《关于进一步推动和深化越中全面战略合作伙伴关系的联合声明》；保持高层和各级代表团交往与接触，促进两党、两国政府、国会/人民代表大会、祖国阵线/政协的交流与合作；发挥双边合作指导委员会在合作领域统筹协调作用；拓展外交、国防安全等重点领域的合作；加强地方、团体组织的友好交流和各领域的实质性合作；建设和平、稳定、合作、发展的陆地边界线；有效管控分歧，维护海上和平稳定；在国际和地区论坛上加强协调配合。

范明政总理强调，双方要发挥地理优势和互补优势，推动各领域实质性合作；建议中方加快对越南农水产品市场开放，为早日在四川成都、海南海口设立越南贸易促进办事处创造有利条件，协调提高通关效率，避免货物拥堵在边境口岸；本着“和谐利益、风险共担”的精神，协调彻底解决部分合作项目存在的问题，加快落实中方对越方提供的无偿援助。

范明政总理建议，双方加强金融、农业、交通运输、环境、卫生、科技等领域合作，重点在数字化转型、促进绿色增长、循环经济、应对气候变化等领域合作；交流宏观经济管理、金融货币政策管理经验；在种植、农产品加工、控制疫情、保护北部湾海域水生资源等的合作；加强铁路、公路、海上互联互通，研究开发多条连接两国的标准轨距和高速铁路线路，尽快签署海上搜救协议；全面恢复商业航班；加强湄公河-澜沧江流域水资源管理合作；积极落实教育合作协议，向越南学生提供奖学金；有效落实文化和旅游合作计划；举办人文交流活动，庆祝两国全面战略合作伙伴关系建立15周年等。

李强总理强调，愿同越南深化务实合作，不断丰富越中全面战略合作伙伴关系内涵。李强表示，两国经贸合作互补性强、潜力巨大。中方将进一步为越南商品开放市场，促进经贸、投资合作，特别是加工制造业、农业等领域的合作，携手维护供应链、生产链。李强表示，中国政府动员了中国企业特别是中国大型高科技企业在符合越南需求和可持续发展战略的领域扩大对越投资，使两国务实合作关系越来越富有成效并取得实质性进展。

关于民间交流，李强总理强调，民间交流和地方间合作对于增进两国互相了解、互相信任和友谊之情发挥着重要作用。李强总理同时表示，将推动双方有效开展文化、教育、旅游等领域合作，提供地方间合作频次和质量。

在真诚坦率的气氛中，双方就海上问题深入交换了意见，并就妥善管控东海分歧、维护和平稳定的重要性达成共识。范明政建议双方严格落实两国高层共识和《关于解决越中边界领土问题的基本原则协议》；尊重彼此的合法权益；以符合包括 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法的和平方式解决争端和分歧；促进海上问题谈判机制的有效性；全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），努力达成务实有效、符合包括 1982 年《联合国海洋法公约》在内的国际法的《东海行为准则》（COC）。

两位总理还就共同关心的国际和地区问题交换意见，一致同意在地区和国际场合上加强配合和合作。范明政强调了一贯坚持“一个中国”政策的主张，支持中国发挥其在地区和世界上的积极和重要作用；建议双方在地区和国际框架，尤其是世界贸易组织、亚太经合组织、亚欧会议、东盟等加强配合和合作。

会谈结束时，两位总理见证了两国各部门和地方涵盖出入境管理、市场监督、建设智能口岸、研究管理北部湾海洋环境管理等领域的4项合作文件的签署。（完）