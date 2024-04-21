越南政府总理范明政下达开工令 动工兴建南北高速公路东段最后一个项目的建设

4月21日上午，越南政府总理范明政出席并下达谅山省友谊-芝陵段高速公路项目开工仪式。该项目是北南高速公路东段从谅山省到金瓯省路段的最后一个项目。

北南高速公路东段从谅山省到金瓯省路段由越南大山岭建设股份公司、大山岭集团股份公司、568工程建设股份公司和LIZEN股份公司以BOT（建设-运营-转让）形式投资。该项目途径芝陵、高禄、文朗和谅山市，全长约59.87公里，总投资11.024万亿越盾（折合人民币31.38亿），其中国家财政资金为5.5万亿越盾。该项目预计将于2026年竣工，投资回收期为25年7个月26天。

范明政总理指出，建设同步现代化基础设施体系是三大战略突破口之一，一直受到党和国家的高度重视。

近年来，国家投入大量资源建设基础设施，特别是战略性交通基础设施建设。包括北南高速公路东段从谅山省到金瓯省段在内的多条跨省域的高速公路加紧建设，连接32个省市和3个重点经济区。

范明政总理表示，友谊至芝陵高速公路项目是按照新高速公路标准建设的，采用公私伙伴关系机制。该项目有助于落实越共十三大决议提出的关于继续将同步建设基础设施系统作为三个战略性突破口之一的目标。该项目开辟新的发展空间，实现北部山区与红河三角洲的交通和经济对接；连接南宁-谅山-河内-海防和谅山-河内-胡志明-木排2条经济走廊；是东盟国家通往中国的重要窗口。

范明政要求计划投资部、交通运输部和有关部门与谅山省密切配合，共同化解困难和障碍，加速推进项目进度，确保工程如期保质完工。

·在活动中，范明政总理向谅山省移交由资助商筹集的善款，为谅山省各族人民消除危房提供补助》（完）