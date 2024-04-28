越南政府总理范明政下令开通甘林-永好、演州-跃滩等高速公路

4月28日下午，越南政府总理、交通运输部门重要工程和重点项目指导委员会主任范明政在宁顺省出席了甘林-永好（Cam Lâm - Vĩnh Hảo）高速公路落成仪式暨演州-跃滩（Diễn Châu - Bãi Vọt）高速公路通车投运仪式。

上述是越南南北高速公路系统中以公私合作（PPP）模式投资的3个高速公路子项目中的2个。

甘林-永好高速公路全长近78.5公里，途经庆和、宁顺、平顺三省，投资总额8.9万亿越盾（折合人民币25.5亿元）。甘林-永好高速公路投运后，从胡志明市到庆和省芽庄市的车程将从8小时缩短至5小时左右。

演州-跃滩高速公路全长50.5公里，投资总额超过11万亿越盾（折合人民币31.4亿元）。 该项目投入使用后，河内至义安省荣市的出行时间将缩短至3个多小时。

上述两个高速公路全长129公里，将从谅山省友谊口岸通往金瓯省的北南高速公里系统的高速公路已投运里程增至1226公里（总里程2064公里）。

范明政在仪式上强调，建设同步现代化的基础设施是越南党和国家重点指导和实施的三大战略突破之一。 其中，高速公路系统在连接和提高服务生产、经营、生活的交通运输能力，有助于招商引资，拓展经济社会发展空间，保障各地方、地区和全国国防安全等方面发挥着非常重要的作用。

范明政表示，在全国交通体系中，南北交通走廊始终发挥着极其重要的作用，是国家经济交通走廊的支柱和命脉。

甘林-永好高速公路和演州-跃滩高速公路的投入运营使全国高速公路总里程达到2000多公里。

范明政强调，“上述成果离不开以阮富仲总书记为首的越共中央委员会、中央政治局和书记处的英明及时领导和指示，也离不开整个政治体系的共同努力、人民和企业的积极参与、支持”；相信凭借这一发展势头，越南将实现到2030年高速公路里程达5000公里的目标。

*此前，当天下午，范明政前往宁顺省藩朗-塔占市福美坊看望慰问劳动英雄胡氏量。她出生于1932年，曾经荣获胡志明主席授予的劳动英雄称号。（完）