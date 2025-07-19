越南政府总理紧急部署下龙湾游船倾覆事故救援工作

通知指出，2025年7月19日15时30分许，编号为QN 7105的“蓝湾58号”旅游船在广宁省下龙湾蒂托普岛（Ti Tốp）以东、木头洞（Hang Đầu Gỗ）附近海域（北纬20°52′24″，东经107°04′30″）突遭强雷暴天气发生倾覆。范明政总理向遇难者家属表示深切慰问，并指派政府副总理陈红河亲赴现场，直接指挥救援工作。



为迅速妥善处理事故，范明政责成国防部牵头，同公安部及有关部门和地方配合，动员一切可用力量和在事发海域作业的船只，迅速、高效开展搜救；妥善安抚遇难者家属，积极组织救助；尽快查明事故原因，依法严肃处理相关责任人；全面排查航运安全保障体系，及时整改存在问题：严格落实安全监管，确保各类运营船只绝对安全。



国家民防指导委员会被要求密切关注搜救进展，及时协调、动员相关人力物力，支持地方政府和相关部门开展应急处置，并在遇到权限以外问题时向总理报告请示。



广宁省人民委员会需与国防部、公安部及有关单位密切协作，高效部署搜救和善后工作，及时慰问遇难者家属；同时向在事故海域作业的渔民发出通知，协同开展搜救行动。



建设部则须根据职能权限，调配必要人员、设备和技术力量，全力配合搜救工作。



截至7月19日晚，广宁省有关部门仍在全力开展下龙湾旅游船倾覆事故的搜救工作。

截至当晚20时45分，搜救力量已找到27具遇难者遗体，其中包括8名儿童；另成功救出11人（此前报道为12人）。 据初步统计，事发时船上共有53人。



据初步调查，事故发生在当日13时45分左右，“蓝湾58号”正在木头洞附近海域带游客观光时突遇强雷暴天气，导致船体倾覆。接到事故报告后，广宁省立即组织各方救援力量，并动员周边渔民参与救援。（完）