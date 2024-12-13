越南政府总理指示提高交通安全秩序保障工作效率

越南政府总理范明政刚签发通知，指示各部委、行业和地方加强交通安全秩序保障工作。

通知中肯定了在减少交通事故、严厉查处车辆超载、酒驾等违法行为、提高交通法规遵守意识等方面取得的积极成效；同时指出了主要问题，包括部分地方尚未有效落实相关指示，大城市交通事故和拥堵现象仍然发生，国家管理工作仍然不足，解决方案尚未同步、有力地落实。

政府总理要求重点完善和制定具体路线图，为于2025年1月1日起统一同步有效实施《道路交通秩序和安全法》、《公路法》及其实施细则创造条件，同时推动落实关于加强对交通安全秩序的领导力的第23-CT/TW号指示。

加大检查监督力度，严厉查处违反交通安全法律法规的组织和个人；加强交通安全法律宣传，特别是针对学生和家长；推进交通管理中的数字化转型，建设现代化交通指挥中心；公安部指导严厉查处酒驾、毒驾、车辆超载等违法行为；加强网约车检查等。

与此同时，政府总理指示公安部指导加大巡查力度，严厉查处违法行为，配合教育部门做好宣传教育工作；交通运输部清理交通事故“热点”，加快重大交通基础设施项目进度；教育与培训部协调各地政府、学校和家庭，教育学生遵守交通安全秩序法规；信息与传媒部广泛宣传交通安全秩序规定等。（完）