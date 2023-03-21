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越南政府总理指示加强政策宣传工作
近年来，政策宣传工作在政策制定、实施和完善过程中得以积极和不断推进。然而，这方面工作尚未得到应有的关注。
在当前信息爆炸的背景下，须把重点放在政策宣传上，提高整个国家行政机构体系的专业性，为在政策实施过程中凝聚共识且优化效率做出贡献。范明政要求各部门、部级机构、政府机关以及各省市人民委员会指导按照现行法律规定确保信息公开透明。
与此同时，创新政策宣传方式和向媒体提供信息的方式，确保信息公开透明且满足新闻媒体机构和新闻工作者的信息需求。同时提高负责政策宣传的各部门、机关之间的协调效率以及工作人员的业务水平。
另一方面，在信息传媒管理中应用先进技术来预测正面和负面的信息趋势以及对指导与调控工作有利和不利的信息。在参考国际经验基础上研究符合越南情况的政策宣传新方式；构建宣传网络，以加大政策宣传力度等。
此外，在数字平台上加强政策宣传工作；利用技术评价信息趋势并发现政策宣传过程中发生的问题；同越共宣教部、越南新闻工作者协会及有关各方配合向媒体机构提供关于备受社会舆论关注问题的准确及时信息。
主动打击以破坏党和国家、割裂政府与人民之间的关系、歪曲主张政策、损害社会团结为目的的虚假信息和有害信息；同公安部配合依法严厉处置违法违规行为。
外交部牵头并配合信息传媒部开展针对海外越南人的政策宣传 工作。
越南电视台、越南之声广播电台、越通社以及媒体机构与各有关部门、机关和地方密切配合，抓好政策宣传工作落实；提升这方面工作的质量，大力推进媒体数字化转型，应用技术，促进多媒体宣传方式变革，确保政策宣传工作取得实效等。（完）