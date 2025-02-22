越南政府总理指导解决山罗省严重交通事故后果

2月22日，越南政府总理范明政刚向公安部部长、交通运输部部长、山罗省人民委员会主席、各省和中央直辖市人民委员会主席、国家交通安全委员会、越南电视台、越南之声广播电台和越南通讯社等下发第18号通知，指导解决山罗省6号国道上发生的特别严重的交通事故后果。

2025年2月21日23时30分许，在6号国道途径山罗省安州（Yên Châu）县沙瓦（Sặp Vạt）乡路段发生了交通事故，造成严重后果，致6人死亡、9人受伤。

政府总理要求山罗省人民委员会主席兼省交通安全委员会主任立即指导职能单位做好受伤者急救治疗工作，最大限度地减少人员和财产损失；看望慰问交通事故受伤者及遇难者家属。

山罗省人民委员会与职能力量对此事故原因进行评估与分析，立即实施解决方案，从而做好预防工作。

政府总理还要求公安部部长指导山罗省公安和有关单位尽快调查此事故的原因，依法严格处理有关此事故的违反组织和个人；同时加强交通运输活动的巡逻与管控，严格处理违法行为。

交通运输部部长指导有关单位对6号国道和其他高速公路及国到进行检查，加强交通运输基础设施安全，确保交通秩序安全。

各省和中央直辖市人民委员会主席指导职能单位加强运输活动的执法情况，避免发生类似事故，保障人民生命、健康和猜产，维护交通秩序安全。

越南电视台、越南之声广播电台和越南通讯社以及其他新闻媒体机构加强关于保障交通安全、掌握安全驾驶车辆的技能、严格遵守交通秩序安全等的法律法规的宣传力度。（完）