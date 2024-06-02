越南政府总理批准《西原地区规划(2021-2030年)》

越南政府总理范明政于 2024 年 5 月 4 日签署第 371/QĐ-TTg 号决定，批准《西原地区规划( 2021 -2030 年, 远期至2050 年》(以下简称规划）。

根据《规划》，西原地区包括昆嵩、嘉莱、得乐、得农、林同5个省份。

《规划》目标是到2050年，西原地区成为可持续发展、绿色循环经济的地区；形成经济作物、果树、蔬菜、花卉大产区和国家可再生能源中心；形成部分高端旅游区，吸引国内外游客的旅游目的地。

森林生态系统得到保护和发展。现代化配套基础设施是推动西原地区与全国主要经济中心互联互通、融入国际经济的重要基础。文化特色得到弘扬并成为发展的基础。经济、文化、社会、环保等领域和谐发展。

发展高科技大规模农业经济

对于发展方向，西原地区发展高效、生态、有机、大规模农业经济，采用高科技、适合各次区域自然条件的农业生产集中区；重点发展主打作物，如：经济作物、果树、药用植物、玉灵参、蔬菜、温带花卉等与加工业和消费市场相关的产品，打造品牌产品；发展集中养牛和水产养殖区；冷水水产品。

西原地区发展林业经济，改善林户生活质量。与国家目标计划相关的可持续方向，调整林业产业结构。形成应用高新技术的林区。

在工业方面，西原地区重点发展与区域原料来源优势相关的加工制造业、附加值高、科技含量高、环境友好的产业。形成深加工产业区和产业集群、与中心城区和经济走廊相关的产业联动集群；与中中部、南中部、东南部次区域的工业有效对接。

同时，发展机械工业，服务于全区农林业、农林产品加工业、矿产开采加工、手工业等等。

和谐发展传统与现代的贸易

西原地区发展与农业和工业相互发展的服务业。

和谐发展传统与现代、适合城乡市场具体情况的贸易。在加大一些主要国际口岸基础设施投资的基础上，促进跨境货物交换和采购。

发展与经济中心和走廊相关的物流服务，促进区域内和区域间的贸易活动；支持与国内和国际市场相关的制造业发展；发展生态旅游、度假村和文化旅游，保护和弘扬西原地区各民族的文化价值和特色。（完）