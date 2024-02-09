越南政府总理批准《到2030年越南氢能发展战略和2050年愿景》

越南政府总理近日签发了165号决定（165/QĐ-TTg），批准《到2030年越南氢能发展战略和2050年愿景》（以下简称《战略》。

《战略》的主张是在继承和统一于《国家能源发展战略》、《2021-2030年阶段国家能源总体规和2050年远景》以及其他相关战略和规划的基础上促进氢能发展，同时必要采取灵活、开放政策，以适应世界上的能源转型形势。

按照价值链实现氢能发展，包括：生产、储存、运输、分配和使用等，为确保能源安全、减少温室气体排放、促进绿色经济、循环经济和氢能经济发展作出积极贡献。

加强国际合作，以分享氢能发展生态系统中的相关经验和知识。 有效利用国际社会的支持（通过COP2、JETP3、AZEC4等组织和合作项目）来促进越南氢能发展。

越南氢能生态系统发展的总体目标是助力确保能源安全、实现有关气候变化、绿色增长和到2050年达到净零排放的国家目标，符合于越南在实现可持续、公平和公正的能源转型方面的进程和承诺。

在氢能生产方面，力争到2030年，可再生能源制氢产能和其他制氢技术制氢产能达到10~50万吨/年。

力争到2050年，吸收和掌握各种先进技术，以应用于越南绿色氢能生产中；力争到2050年可再生能源制氢产能和其他制氢技术制氢产能达到1000~2000万吨/年。

力争到2050年，形成以可再生能源、新能源、绿色氢能为主的总体能源产业生态系统，以成为地区内一个清洁能源产业中心和可再生能源及绿色氢能出口国。（完）