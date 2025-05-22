越南政府总理建议中国电力建设集团协助越南发展铁路产业

范明政对中国电力建设集团在越南乃至全球的科技与经营成就给予高度评价，同时强调，越南与中国是“同志加兄弟”的友好邻邦，是全面战略合作伙伴，正在携手构建“命运共同体”，为两国企业加强实质性互利合作创造良好环境、坚实基础和宝贵契机。



范明政指出，越南正着力推进三大战略突破，其中包括交通、能源、数字化转型等基础设施建设突破，特别是与中国互联互通的基础设施。因此，政府总理希望中国电建集团加强与越南合作伙伴在清洁能源、战略基础设施等领域上的合作。



中国电力建设集团亚太地区事务董事长周嘉义向政府总理范明政介绍该集团的运营情况。同时希望并建议越南政府为PowerChina同越南四家企业合作在越南展开各项铁路项目，体现该集团在确保项目进度、质量及有效成本控制、与越南各合作伙伴分享技术和管理经验等方面的承诺。



越南政府总理范明政会见了中国电力建设集团亚太地区事务董事长周嘉义。图自越通社



作为全球能源领域中的第七大承包商，中国电建集团希望继续在越南开展合作，投资发展可再生能源及其他基础设施领域。



越南政府总理热烈欢迎中国电建集团与越南合作伙伴的合作计划；支持该集团在越南铁路领域中的投资经营方针，并重申中国在多个领域上与越南的许多合作至今仍发挥积极效益。



越南鼓励中国大型、有信誉的集团和企业投资并发展越南铁路基础设施领域，重点是老街—河内—海防铁路线路。范明政总理建议中国电建集团与越南合作，支持越南发展铁路产业，进行科学技术转让，高级技术人才培训，管理科学培训，以及铁路运营解决方案等方面的合作。



范明政总理明确指出，越南刚颁布关于推动科学技术创新、数字化转型和民营经济发展的具有突破性意义的一系列决议，出台了许多开放、优惠的机制和政策；建议中国电建集团支持越南企业参与其全球供应链体系。



范明政总理强调，越南始终坚持“利益共享、风险共担”的原则，将企业的成功视为越南的成功。越南政府及各部委、地方政府始终与企业并肩同行，支持、保护并保障包括中国电建集团及中国企业在内的外国投资者的合法、正当权益，助力各投资项目顺利实施、高效运营，实现互利共赢。（完）