越南政府总理发起竞赛运动 胜利实现经济社会发展任务

黎明兴要求落实以下若干重点任务：

组织开展切实有效的竞赛运动

越南政府总理、中央竞赛奖励委员会主席黎明兴主持召开2026-2031年任期中央竞赛奖励委员会第一次会议。图自越通社

其中，组织开展贴近党和国家定向指导的、切实有效的竞赛运动，紧扣在第十一届全国爱国竞赛大会上发起的“竞赛促革新、创新，加速突破，推动国家迈入强盛、文明、繁荣的发展新纪元”的主题。



深刻领会党的十四大决议中的指导观点；重点具体化并落实好2026至2030年五年主要发展目标指标、12个国家发展方向、6项重点任务、3个战略突破，决心努力实现“两位数”增长目标，为胜利实现总体目标作出贡献：维护和平稳定的环境；实现国家快速可持续发展并牢牢捍卫祖国；到2030年成为工业现代化、中等偏上收入的发展中国家；实现到2045年成为高收入发达国家的愿景，致力于建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南，稳步迈向社会主义。

提升企业质量和国家竞争力

庆和省成海工业园的越南田野食品股份公司（Vietfarm）的生产线。图自越通社

竞赛按照精、简、强、效能、效力、效率方向高效运作政治体系；竞赛创新创意、发展科学技术和数字化转型、绿色转型；竞赛同步建设发展体制，重点是法律体系、机制、政策，以及时、彻底化解瓶颈和堵点；竞赛建设专业、廉政、现代化的行政体系；竞赛发展健康、高效的私营经济；提升企业质量及国家竞争力；竞赛发展文化、教育、卫生和社会保障，提高民众生活质量；竞赛巩固国防安全，维护政治稳定和社会秩序安全；竞赛推进对外工作，主动融入国际，为发展国家创造和平环境和有利条件。



竞赛运动必须深入到社会生活的所有领域、各区域、地方，面向基层，重视偏远地区、边境、海岛；关注直接劳动者和一线力量。竞赛必须在人民群众中广泛开展，深入到每个机关、单位、集体、个人，为各部委、地方及全国胜利实现经济社会发展任务作出积极贡献。

巩固组织架构，确保稳定、精简、高效运作

政府总理要求继续巩固组织架构，确保稳定、精简、高效运作。这是决定全国范围内竞赛运动和表彰奖励工作的参谋质量及组织实施效率的重要因素。



内务部要加强并提高国家对竞赛奖励工作的管理效率。集中参谋完善竞赛奖励法律体系，特别是规定2026年《〈竞赛奖励法〉若干条款修改补充法》实施细则的法令。



制定并呈报政府总理、中央竞赛奖励委员会主席，以发起和部署2026至2030年阶段的竞赛运动，特别是为实现在2026至2030年阶段可持续两位数增长目标而发展经济社会的竞赛运动，决心胜利实现党的十四大决议中提出的各项经济社会发展指标和任务；按计划进行竞赛运动的阶段性总结和全面总结。（完）