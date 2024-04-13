越南政府总理发起全国携手实现危房清零运动

越南政府总理、中央竞赛奖励委员会（以下简称委员会）主任范明政4月13日上午在和平省沱北县发起2025年全国携手实现危房清零运动。

范明政总理对近期全国各地大力开展整治危房运动表示赞赏。但到目前为止仍有一部分家庭居住在危房里，主要集中在偏远地区、边境地区和海岛地区。

委员会本着全民、全面、齐心协力扶贫的精神，协同越南祖国阵线中央委员会主席团，在全国范围内发起2025年前“实现危房清零”竞赛运动，力争消除贫困户、相对贫困户、受自然灾害影响户17万套危房。

政府总理要求各级各部门大力落实2025年前实现危房清零的目标，筹集国家、人民、社会、企业的资源来成功地实现既定目标。

范明政指出，要真抓实干，防止形式主义，精准识别危房改造对象，确保公开透明，有效利用各种资源。推动资源多样化、包容性高、全民化，着力实现3个国家目标计划，呼吁人民和企业积极参与运动。

越南祖国阵线中央委员会主席杜文战在活动中宣读了号召书，呼吁在全国范围内响应全国携手实现危房清零运动，实施期限从2024年4月到2025年，力争在全国范围内实现2025年前危房清零的目标。

越南祖国阵线中央委员会主席团以“百万颗爱心，万个幸福家园”为口号，号召企业、单位、团体、个人和各界人士携手捐钱捐物捐工。

响应政府总理发起的竞赛运动，众多企业和组织在活动中纷纷捐款，筹集善款多达3360亿越盾，足以为困难群众建设6720套住房。

在活动结束后，范明政一行出席了沱北县4个贫困户的房子开工仪式。（完）