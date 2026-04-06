越南政府总理发布关于动员海外越南人参与越南商品推介与销售渠道拓展

越南政府总理于2026年4月3日发布了第11/CT-TTg号指示，旨在动用海外越南人力量，在2026年至2030年阶段积极参与越南产品的推介、消费以及海外分销渠道的拓展工作。

根据该指示，在2020-2024年阶段，关于“动员海外越南人参与产品推介、消费以及越南商品海外分销渠道拓展”的方案（由政府总理于2019年12月12日签署第1797/QĐ-TTg号决定批准）已得到全面、同步且强有力的开展，为有效落实“越南人优先使用越南货”运动作出了贡献。

越共十四大决议已确定，2026-2030年阶段，将继续大力创新发展思维，创造战略性突破，并打造新的增长动力。

在此背景下，加大力度，动员海外越南人参与产品推介、消费并拓展越南商品海外分销渠道，在国家新的发展阶段中继续具有重要意义。

政府总理要求大幅提升越南商品在海外越南人分销系统中的占比。力争到2030年，在越南人社群生活的所有国家和地区，均动员海外越南人参与越南产品的推介、消费及分销渠道拓展工作；动员各国所有越南企业家协会参与其中，进而形成以海外越南人为主导力量的越南商品分销网络。

大幅提升越南商品在海外越南人分销系统中的占比，加强电子商务建设，建立与科技应用、创新、数字化转型相结合的企业数据库，同时通过多样化、现代化的形式加强越南商品的资讯、宣传与推广工作。

为实现上述目标，政府总理要求各部委、行业、各省及中央直辖市人民委员会及相关机关、组织提供便利条件，以动员海外越南人参与越南商品的出口与分销活动。（完）