越南政府总理发布《2026-2030年阶段国家民事防卫计划》

越南政府总理范明政签署发布了《2026-2030年阶段国家民事防卫计划》及国家民事防卫指导委员会2026年工作方案。

越南政府总理签发第2693/QĐ-TTg号决定颁布了《2026-2030年阶段国家民事防卫计划》（以下简称《计划》）。

《计划》旨在加强国家对民事防卫工作的管理；提升事故、自然灾害、灾难、疫情、环境问题和战争等突发事件的预防、应对、善后处置能力；保障国家与人民的生命健康及财产安全；维护经济社会稳定，确保可持续发展。

到2030年，力争基本完善关于民事防卫与紧急状态的法律规范、机制政策体系；提升事故、自然灾害及灾难的预测预警能力；加强对环境及居民区灾难风险的监控；提高民事防卫力量与社区的指挥调度、应急响应及善后处置能力。同时，持续推进提升民事防卫能力的专项方案与项目，重点建设正规、精锐、现代化的专职力量等。

《计划》明确了预防、应对及恢复重建等方面的具体任务，并提出九项核心措施：加强党的领导与国家管理；推进宣传教育，提升全民意识；完善法律法规、机制政策体系；统筹经济社会发展与民事防卫能力建设；加强科研技术应用；加强应急预案演练；坚持值班值守与突发事件及时处置；拓展国际合作；通过检查评估与阶段性总结提升民事防卫工作质量。

*国家民事防卫指导委员会2026年工作方案

越南政府总理、国家民事防卫指导委员会主任范明政同时签署了第177/QĐ-BCĐPTDS号决定，颁布了该指导委员会的2026年工作方案。

方案明确了各部委、行业及地方在2026年的核心任务，具体包括：制定和完善相关文件；制定与调整事故灾难应对预案；健全民事防卫组织与力量体系；开展培训与演练；加强宣传工作；投资建设相关工程与装备设施；执行值班值守及事故灾难应急处置；推动科研技术应用与国际合作；实施工作检查与报告制度。

指导委员会计划于2026年第一或第二季度，组织召开全国性会议，旨在总结2025年工作并部署2026年任务。（完）