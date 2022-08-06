越南政府总理主持国家普惠金融指导委员会会议

越南政府总理

范明政、国家普惠金融指导委员会主任范明政8月6日下午主持召开指导委员会会议。

范明政在开幕致辞中强调，越南正在建设独立、自主、积极主动融入世界的经济体。在发展过程中，越南始终以人为中心，以人为主体，以人为发展目标和动力、资源，绝不牺牲进步、社会正义、社会保障和环境来换取单纯的经济增长。

政府已确定宏观

经济稳定

、

控制通胀

、促进增长为优先目标，集中推进货币政策和财政政策的配套、稳健、灵活、有效的协调。

过去一段时间，金融市场发展迅速，在现代科技的基础上取得了许多突出的成果。银行服务市场发展迅速，紧跟国际市场发展步伐。

与此同时，范明政指出了普惠金融政策的实施在经济不断发展并进行转型的背景下依然存在不足和局限。

政府总理签发了关于批准到2025年国家普惠金融战略的第149号决定（49/QĐ-TTg）。战略中提出了关于实现金融产品和服务全覆盖的观点、目标、任务和解决方案。

这一战略的出台充分彰显党和国家在实现全方位可持续发展，确保经济增长和社会进步与平等、环境保护“三统筹三促进”等方面的一贯主张。

战略出台的目的在于助力越南金融系统进一步发挥其为经济命脉的作用，从而为促进社会经济发展、缩小贫富差距、帮助所有人能够享受经济发展成果等做出贡献。最终目的是为了人民，确保人民过上富足幸福的生活。

会议对战略落实情况作出评价，更新新形势，以便于领导在从实际出发、紧贴实际、尊重客观实际、以实际作为政策落地标准的基础上作出精准指导，从而提高人民群众的物质和精神生活水平，推动国家繁荣发展等。（完）