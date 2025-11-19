越南政府总理与阿尔吉利亚总理会谈：两国关系提升为战略伙伴关系



两位总理分享了两个民族在过去争取独立的斗争中携手并肩的自豪感，这不仅是榜样，也为世界范围内的革命运动提供了巨大鼓舞，同时也是巩固两国关系、共同克服各种艰难险阻的基础。两位领导人强调，历史与现实的联系，过去、现在及未来的团结，是两国建设强盛国家的根基。



阿尔及利亚总理赛菲·喀里布发表讲话。图自越通社

阿尔及利亚总理赛菲·喀里布为两国在不同领域上的合作关系发展强劲感到高兴，两国拥有许多相同点和互补性强，两国在经济、贸易及企业界的合作正面临广阔机遇，阿尔及利亚愿为越南企业提供最便利的条件，并为加强与非洲经济合作敞开机会大门。



会谈上，双方相互通报各自国情，并就推动越南与阿尔及利亚传统关系与友好合作的具体方向和措施，以及共同关心的国际和地区事务展开讨论。



阿尔及利亚总理重申，在阿总统阿卜杜勒马吉德·特本的领导下，阿尔及利亚政府决心维护并进一步发展两国的传统友好关系。越南政府总理范明政对阿尔及利亚在建设“新阿尔及利亚国”方面取得的巨大成就，实现经济、文化和社会的全面发展，并在国际舞台上的地位和作用日益重要等表示祝贺。范明政强调，越南始终重视两国传统友好关系以及如兄弟般的团结和紧密联系。



在此基础上，双方一致同意将双边关系提升为战略伙伴关系，重申将继续推动高层及各级互访，夯实政治基础和相互理解，同时通过现有合作机制拓展各领域合作。



越南政府总理范明政发表讲话。图自越通社

范明政总理建议，双方需进一步加强政治互信，增进互访，并在各自外交政策中给予对方优先考虑；阿尔及利亚将继续关注并支持越南国家能源工业集团（PVN）扩大投资、保持稳定高效运作，为阿尔及利亚发展做出更为积极的贡献，成为两国合作成功的象征；推动投资合作，开放两国市场供对方优势产品进入，加强贸易往来，确保双方利益平衡，其中阿尔及利亚支持越南企业参与数字化转型项目，在电信领域上开展合作等。



与此同时，推动国防与安全合作成为两国合作的新支柱，参加对方举办的防务展，开展网络安全合作；加强农业合作；双方继续举办多种文化和教育交流活动，弘扬历史传统，缅怀前辈，进一步巩固深厚友谊和团结，增进两国青年一代及民众的相互了解，其中希望阿尔及利亚为在阿越南侨胞提供便利条件。



双方一致同意继续在越阿共同参与的多边平台上加强协调与相互支持，共同推动南南合作，提高发展中国家的作用和地位，加强发展中国家在科技、数字化转型及新兴发展领域的合作。



越南政府总理范明政和阿尔及利亚总理赛菲·喀里布出席两国政府合作协定。图自越通社

关于东海问题，越南政府总理范明政建议阿尔及利亚支持东盟的立场，支持遵守东海航行自由和飞越自由，同时尊重沿海国家利益。



趁此机会，越南政府总理范明政郑重邀请阿尔及利亚总理赛菲·喀里布尽早对越南进行正式访问。阿尔及利亚总理对越南政府总理提出的意见建议表示赞同，并承诺将指示阿政府相关机关与越南紧密合作，有效落实双方的承诺和合作方向。



会谈后，两位总理通过了将两国关系升格为战略伙伴关系的联合声明，同时出席两国6项合作文件的签署仪式。（完）