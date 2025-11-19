越南政府总理与阿尔吉利亚总理会见记者：立即开展推动两国战略伙伴关系落地见效的计划

在记者会上，赛菲·喀里布强调，范明政总理访问阿尔及利亚之旅和双方所签署的协议具有历史性意义，塑造并开启未来双边关系的新篇章。



阿总理再次强调双边关系的重要地位，并巩固两国政府和人民在应对传统和非传统安全威胁方面的团结精神。



访问期间，双方已通过促进两国在所有领域合作的具体措施。阿尔及利亚总理表示，双方将所达成协议的内容变成具体高效的行动，使越阿双边合作关系成为南南合作乃至国际关系的典范。



范明政表示，在会谈中，两国总理就进一步加强两国关系的原则、方向和措施达成了高度共识。

将越阿关系提升为战略伙伴关系体现了两国各级的高度政治互信；扩大了经济、投资、文化、科技、创新、数字化转型和教育培训等领域的合作规模和范围；将经济合作确定为推动两国关系更加深入、务实和有效发展的基础。



范明政强调，随着两国关系的提升，两国应加强团结，增强实力，加大合作力度，造福两国，同时增加高层和地方代表团的交流，巩固互信和相互理解。



范明政要求两国各部委积极落实已签署的协议和两国总理达成的共识，为进一步推动越阿战略伙伴关系开花结果做出贡献。



会见记者前，越南政府总理范明政和阿尔及利亚总理赛菲·喀里布出席双方各项合作文件的签字仪式。（完）