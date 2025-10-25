越南政府总理与联合国秘书长出席《河内公约》开放签署仪式新闻发布会

10月25日，越南政府总理范明政与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯出席《联合国打击网络犯罪公约》（《河内公约》）开放签署仪式后共同会见了记者。



在记者会上，范明政总理对联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯及各位代表访问越南表示热烈欢迎，认为这是国际朋友深入了解越南人民、历史、文化和好客传统的良好机会。



范明政总理强调，此次活动具有重要历史意义，体现了联合国加强国际团结、推动多边主义的使命与努力。

《河内公约》共有超过100个国家参与，其中已有65个国家签署，展现了各国对全球和地区形势高度负责的态度。这些数字再次凸显了《河内公约》的重要性。

范明政同时强调，网络安全并不是单一国家或个人的问题，而是全体人民、所有国家乃至全全世界共同面临的挑战。



他表示：“因此，坚持多边主义，弘扬团结与国际合作精神至关重要，只有这样，我们才能切实打击网络犯罪。如果其他国家仍然容易受到网络威胁，那么没有任何国家或个人能够真正安全。”



联合国秘书长古特雷斯在致辞中感谢越南政府和人民的热情接待。他说：“能够来到河内出席《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式，我深感荣幸。这是一项旨在保护数字世界中人民的关键全球性条约，也是二十多年来首个在刑事司法领域中一项重要的国际公约。”

古特雷斯指出，该公约的签署是一个具有历史性意义的里程碑，而选择在越南举行具有十分特殊的意义。古特雷斯表示，互联网以非凡的方式连接着人们。然而，每天，网络攻击正在破坏家庭生活、瘫痪关键服务、损害经济发展，甚至传播骇人听闻的儿童虐待内容。



迄今为止，国际社会尚未就应对此类挑战达成全球统一规则。因此，《联合国打击网络犯罪公约》为各国预防和打击网络犯罪，同时保障线上人权，提供一项有力的新工具。



古特雷斯说：“《公约》承诺，无论国家规模大小、发展水平如何，都不会在网络犯罪面前手无寸铁；隐私、尊严与安全必须在现实世界与网络空间同等适用；而多边主义即使在应对最复杂挑战时，也依然能够提供解决方案。”



趁此机会，联合国秘书长感谢越南的领导作用，以及为推动国际合作发出的强有力声音。古特雷斯强调：“携手努力，我们必将共建一个安全可靠的网络空间。”（完）