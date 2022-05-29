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越南政府总理与农民进行第四次对话
通过此次对话会，全国农民、农业合作社、从事农业与农村的企业、组织和科学研究人员等的代表可直接向政府、政府总理汇报农业、农民和农村发展任务开展落实过程中的困难和障碍。
越南农民协会主席梁国团在对话会上透露全国农民、合作社、企业和科学研究人员通过此次对话会向政府总理提交1600 多个问题、建议和意见。
范明政总理同10个部门领导人在会上直接与来自河内、北宁、广宁、河南、山罗、北江、河静、同奈、芹苴、老街等省市的农民和各农业合作社、企业、科学研究人员等进行对话并回答他们的提问。
范明政强调，越南党和国家始终重视农业、农村和农民在国家发展事业中的地位和作用，出台了许多重要的主张和政策，其中值得一提的是越共十届七中全会关于农业、农民和农村的决议。
越南政府一直以农业、农村、农民为重点，着力完善体制机制和政策；开展了多项重大的关于农业、农存和农民的提案、项目和战略。
近年来，越南农业结构朝着现代化方向进行调整，在生产规模、生产水平和增长质量方面取得进步；其市场不断扩大，出口额强劲增长；新农村建设提前完成，重要的基础设施同步升级、更加现代化。农民的物质和精神生活得到改善，贫困率迅速下降。
值得一提的是，农业、农村和农民为国家作出重要贡献，有助于保持宏观经济平稳运行。范明政强调，“农业、农村和农民对国家发展的贡献是非常重要和巨大的，有助于巩固国家快速和可持续发展的基础”。
范明政指出，农业是越南的优势之一，其发展潜力仍有待挖掘。国家工业化和现代化事业必须与农村地区的发展和农民水平的提高相结合。越南坚持发展生态农业，建设现代农村，实现文明农民等的目标。
关于下一阶段的任务目标，范明政提出了8项具体任务和解决方案。其中，政府总理要求各级、各部门提高农民的作用、地位和自主能力，使其能够掌握生产、经营技术并靠农业致富；朝生态方向发展现代、高效、可持续农业，应用高科技，提高质量，增加价值，打造品牌，参与到国内乃至全球生产链、供应链和价值链中去。（完）