越南政府常务副总理阮和平圆满结束对瑞士进行的工作访问
越通社驻瑞士记者报道，越南政府常务副总理阮和平已圆满结束于2026年1月28日至30日对瑞士进行的工作访问。
访问期间，阮和平礼节性拜会了瑞士总统居伊·帕姆兰（Guy Parmelin）和瑞士国民院议长皮埃尔－安德烈·帕热（Pierre-André Page），分别与瑞士国家银行、UBS瑞银集团、瑞士数字资产银行Sygnum、嘉盛銀行（Safra Sarasin）等银行领导人和瑞士企业联合总会、瑞士全球企业协会和瑞士工商会等协会领导人以及成员举行了工作会谈。
在各场会见和会谈中，瑞士总统、国民院议长和相关协会以及企业代表均高度评价阮和平于2026年初对瑞士进行的工作访问，是纪念两国建交55周年的切实活动。
阮和平向瑞士高层领导通报了越南共产党第十四次全国代表大会取得的主要成果，并重申，越南始终重视发展同瑞士的友好合作关系。
双方就推动双边关系迈上新台阶的具体措施交换了意见，包括加强各级代表团的互访，有效落实全面伙伴关系框架，为经济、贸易、投资和金融合作注入新动力；建议瑞士考虑尽早成立瑞士—越南议员友好小组。越南将同瑞士及欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员国密切配合，力争于2026年内尽早签署自由贸易协定，满足两国企业的愿望，为越瑞经济合作注入新的增长动力。