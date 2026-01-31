越南政府常务副总理阮和平圆满结束对瑞士进行的工作访问

越通社驻瑞士记者报道，越南政府常务副总理阮和平已圆满结束于2026年1月28日至30日对瑞士进行的工作访问。



访问期间，阮和平礼节性拜会了瑞士总统居伊·帕姆兰（Guy Parmelin）和瑞士国民院议长皮埃尔－安德烈·帕热（Pierre-André Page），分别与瑞士国家银行、UBS瑞银集团、瑞士数字资产银行Sygnum、嘉盛銀行（Safra Sarasin）等银行领导人和瑞士企业联合总会、瑞士全球企业协会和瑞士工商会等协会领导人以及成员举行了工作会谈。



在各场会见和会谈中，瑞士总统、国民院议长和相关协会以及企业代表均高度评价阮和平于2026年初对瑞士进行的工作访问，是纪念两国建交55周年的切实活动。



阮和平向瑞士高层领导通报了越南共产党第十四次全国代表大会取得的主要成果，并重申，越南始终重视发展同瑞士的友好合作关系。



双方就推动双边关系迈上新台阶的具体措施交换了意见，包括加强各级代表团的互访，有效落实全面伙伴关系框架，为经济、贸易、投资和金融合作注入新动力；建议瑞士考虑尽早成立瑞士—越南议员友好小组。越南将同瑞士及欧洲自由贸易联盟（EFTA）成员国密切配合，力争于2026年内尽早签署自由贸易协定，满足两国企业的愿望，为越瑞经济合作注入新的增长动力。

在工作会谈中，瑞士国家银行副行长佩特拉·楚丁（Petra Tschudin）和瑞士多家企业领导人对越南的发展目标表示高度赞赏，并认为越南建设国际金融中心将进一步增强对国际投资者的吸引力。



与此同时，全球首家数字银行Sygnum领导强调，将继续深入了解在越南的投资商机，同时愿意分享经验并为越南完善数字资产市场法律框架建言献策。



阮和平强调，越南将发展国际金融中心视为一项战略举措，旨在吸引长期资本和高新技术，提高金融领域国际一体化的质量，更深度地参与全球金融价值链。他还介绍了越南在发展数字资产市场方面的相关政策以及越南在推动国际金融中心尽快在胡志明市和岘港市投入运营所做出的努力。



结束访瑞之旅后，阮和平于2026年1月31日至2月3日对哈萨克斯坦进行工作访问。（完）