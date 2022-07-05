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越南政府常务副总理范平明会见丹麦大使
继乐高项目之后，丹麦另一家闻名世界的首饰制造商，潘多拉珠宝 （Pandora）宣布在平阳省的越新第三工业园区（VSIP 3）的耗资1 亿美元、使用可再生能源的投资项目。范平明副总理表示相信乐高和潘多拉的投资项目不仅推动了清洁能源投资浪潮，也吸引了连锁制造企业到越南投资。
至于越南与丹麦双边关系，越南政府常务副总理范平明指出，金赫伦德·克里斯滕森大使在越南工作任期内，以自己的能力、经验和热情，为加强和促进越南-丹麦两国人民的友好传统与合作做出了重要贡献。其中包括有效展开越南低碳经济转型计划第二阶段（2017-2020年）和第三段（2021-2022年）上半段的各项工作。
丹麦驻越南大使金赫伦德·克里斯滕森感谢范平明副总理抽空会见，并表示越南与丹麦两国关系不断得到加强，从传统领域扩展到越南有需要和丹麦有优势的领域的有效合作，包括私营企业参与的绿色增长；节能、海上风电等可再生能源；卫生和教育等。
至于乐高投资项目，金赫伦德·克里斯滕森大使表示感谢越南政府，尤其是越南政府总理范明政和常务副总理范平明为乐高展开在越南的投资项目创造便利条件，帮助乐高集团实现建设首家碳中和工厂的目标。
丹麦是最早（1975 年 11 月）与越南建立外交关系的欧洲国家之一，也是越南第一个建立全面伙伴关系框架(（2013年）的北欧国家；同时是越南第一个在气候变化、环境、能源和绿色增长等领域建立战略伙伴关系（2011年）的国家。
此外，丹麦也是向越南提供大量官方发展援助资金（ODA）的国家之一，重点投资于提高越南应对气候变化和海平面上升的能力。